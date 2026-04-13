أدرعي: دمّرنا مساراً أرضياً تابعاً لـ"الحزب"!
13 April 2026
source: tayyar.org
كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصّة "أكس":
"قوات وحدة يهلوم الهندسية ولواء 7 دمرت مسارًا تحت أرضي تابع لحزب الله في جنوب لبنان.
تواصل قوات اللواء 7 نشاطها في جنوب لبنان حيث وفي إطار النشاط في المنطقة قامت بالتعاون مع وحدة يهلوم الهندسية بتدمير مسار تحت أرضي كان يُستخدم من قبل عناصر حزب الله للتجهّز لعمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع. وقد تم تدمير هذا المسار بعد إجراء عمليات تمشيط داخله.
سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد حزب الله الإرهابيذولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل".
#عاجل قوات وحدة يهلوم الهندسية ولواء 7 دمرت مسارًا تحت أرضي تابع لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 13, 2026
🔸تواصل قوات اللواء 7 نشاطها في جنوب لبنان حيث وفي إطار النشاط في المنطقة قامت بالتعاون مع وحدة يهلوم الهندسية بتدمير مسار تحت أرضي كان يُستخدم من قبل عناصر حزب الله للتجهّز لعمليات… pic.twitter.com/uTSOpvZT1K
