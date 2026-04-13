الميادين: دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار في مقابل عدم التزام الاحتلال، تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها.



واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:00 من يوم الأحد تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل، وذلك بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، محقّقة إصابات مباشرة.



كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعات 18:00 و18:20 و18:40 من يوم الأحد تجمعات لآليات وجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدرسة الإشراق في بنت جبيل ومثلث التحرير، بصليات صاروخية على دفعات، محقّقين إصابات مباشرة.



وفي السياق ذاته، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:00 تموضعاً قيادياً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي بين بلدة عيناتا ومدينة بنت جبيل، بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، محقّقين إصابات مباشرة.



كما استهدف المجاهدون عند الساعة 10:15 تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطيبة، بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، محقّقين إصابات مباشرة.



واستهدفوا عند الساعة 13:15 تجمّعاً للاحتلال الإسرائيلي في بلدة شمع، بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، محقّقين إصابات مباشرة.



واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 تجمّعاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البيّاضة، بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، محقّقين إصابات مباشرة.





وفي إطار الردّ على اعتداءات الاحتلال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:00 دبّابة "ميركافا" تابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى بلدة ميس الجبل، بواسطة محلّقة انقضاضية، ما أدّى إلى إصابتها بشكل مباشر.



وعند السّاعة 09:45 من يوم الأحد، استهدفت المقاومة آلية عسكرية تضمّ طاقماً قيادياً في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضية، تلاها استهداف لمستوطنة "كريات شمونة" عند الساعة 11:10 بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.