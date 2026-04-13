اشتباكات عنيفة في بنت جبيل ومحيطها
13 April 2026
21 secs ago
source: الميادين
الميادين: دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار في مقابل عدم التزام الاحتلال، تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها.
واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:00 من يوم الأحد تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل، وذلك بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، محقّقة إصابات مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعات 18:00 و18:20 و18:40 من يوم الأحد تجمعات لآليات وجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدرسة الإشراق في بنت جبيل ومثلث التحرير، بصليات صاروخية على دفعات، محقّقين إصابات مباشرة.
وفي السياق ذاته، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:00 تموضعاً قيادياً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي بين بلدة عيناتا ومدينة بنت جبيل، بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، محقّقين إصابات مباشرة.
كما استهدف المجاهدون عند الساعة 10:15 تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطيبة، بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، محقّقين إصابات مباشرة.
واستهدفوا عند الساعة 13:15 تجمّعاً للاحتلال الإسرائيلي في بلدة شمع، بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، محقّقين إصابات مباشرة.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 تجمّعاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البيّاضة، بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، محقّقين إصابات مباشرة.
وفي إطار الردّ على اعتداءات الاحتلال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:00 دبّابة "ميركافا" تابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى بلدة ميس الجبل، بواسطة محلّقة انقضاضية، ما أدّى إلى إصابتها بشكل مباشر.
وعند السّاعة 09:45 من يوم الأحد، استهدفت المقاومة آلية عسكرية تضمّ طاقماً قيادياً في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضية، تلاها استهداف لمستوطنة "كريات شمونة" عند الساعة 11:10 بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.
Just in
06 :43
حكومة صنعاء تتوعد بمشاركة فاعلة إذا استؤنف العدوان على إيران
06 :39
إسرائيل أرادت تحقيق إنجاز ميداني كبير قبل موعد الثلاثاء (النهار) تتمة
06 :31
أسعار النفط العالمية تقفز 8% بعد إعلان ترامب حصار الموانئ الإيرانية وبرنت يتجاوز 102 دولار للبرميل (روسيا اليوم) تتمة
06 :21
لبنان تبلغ رفضا اسرائيليا قاطعا للإعلان عن وقف لإطلاق النار قبل يوم المفاوضات (الأنباء) تتمة
06 :12
عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 نيسان 2026 تتمة
06 :06
قاليباف: فليختبروا عزيمتنا مرة أخرى لنلقنهم درسًا أشد تتمة
Other stories
مكتب النائب أمين شري ينفي ما نقل عنه: فيه الكثير من الاجتزاء والاختلاق
الصليب الاحمر اللبناني: الاستهداف حصل رغم أن سيارات الإسعاف وطواقمها كانت تحمل شارات الصليب الأحمر
EXCLUSIVE
الـIB في لبنان: إعفاءات وتمييز.. ووزارة التربية صمّاء؟!
اليونيفيل: تسجيل حالتين أقدم فيهما جنود إسرائيليين على صدم آليات تابعة لليونيفيل باستخدام دبابة ميركافا
عملية دهم للجيش ضبط فيها كمية كبيرة من الكبتاغون و حشيشة الكيف
طوارئ الصحة: استشهاد مسعف من الصليب الاحمر جراء استهداف مباشر في بيت ياحون
نداء من بلدية دبل للمرجعيات الدولية لوقف التدمير!
الرئيس سلام عشية 13 نيسان: فلنواجه معاً الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية وبعضنا أخطأ حين حمّل لبنان أكثر مما يحتمل
فيديو لنتنياهو يقول فيه إنه خلال زيارة لقواته في جنوب لبنان
الصحة تنشر الحصيلة الإجمالية للعدوان الاسرائيلي
EXCLUSIVE
خاص- هذا هو سبب إلغاء زيارة سلام لواشنطن!
ما هو مدى التوغل الاسرائيلي في بنت جبيل؟...بالصور
القناة ١٢ الاسرائيلية: الهدف: نبيه بري - الخطوة التي ستفكك حزب الله من الداخل
وفد من التيار الوطني الحر زار مخزومي وقدم إليه "مقترح حماية لبنان"
انتشال جثماني شهيدين من تحت أنقاض المبنى المستهدف في حي السلم!
لو كان ميشال عون رئيسًا اليوم… (جمانة سليلاتي)
البابا لاون: "أقرب من أي وقت مضى إلى الشعب اللبناني"
لبنان على خط الزلازل: فجوة مع إسرائيل في لقاء الثلاثاء
الراعي: السلام لا يُفرض بالعنف ولا بالقوة بل يُبنى بالحوار والتفاوض
لبنان بين التفاوض والسيادة: كيف نواكب التحوّلات من دون أن ندفع الثمن؟ (أنطوان قسطنطين)
إسرائيل أرادت تحقيق إنجاز ميداني كبير قبل موعد الثلاثاء
13 April 2026
أسعار النفط العالمية تقفز 8% بعد إعلان ترامب حصار الموانئ الإيرانية وبرنت يتجاوز 102 دولار للبرميل
13 April 2026
لبنان تبلغ رفضا اسرائيليا قاطعا للإعلان عن وقف لإطلاق النار قبل يوم المفاوضات
13 April 2026
عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 نيسان 2026
13 April 2026
قاليباف: فليختبروا عزيمتنا مرة أخرى لنلقنهم درسًا أشد
13 April 2026
ترقب حذر للمفاوضات الإسرائيلية ــ اللبنانية غداً... تل أبيب استبقتها بتأكيد التمسك بالاحتلال
13 April 2026
ترامب: سنعمل على فتح هرمز,.. وتفعيل الحصار البحري على إيران
13 April 2026
الجيش الأمريكي يعلن البدء اليوم الإثنين بتنفيذ حصار على حركة الملاحة البحرية من موانئ إيران
13 April 2026
مكتب النائب أمين شري ينفي ما نقل عنه: فيه الكثير من الاجتزاء والاختلاق
12 April 2026
الصليب الاحمر اللبناني: الاستهداف حصل رغم أن سيارات الإسعاف وطواقمها كانت تحمل شارات الصليب الأحمر
12 April 2026