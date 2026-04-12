الـIB في لبنان: إعفاءات وتمييز.. ووزارة التربية صمّاء؟!
-
12 April 2026
-
8 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
خاص tayyar.org
يتداول في الأوساط التربوية أن ثمة اتجاهاً لاعتماد صيغة استثنائية لامتحانات برنامج International Baccalaureate، تقوم على التمييز بين الطلاب وفق مناطقهم، بحيث يُعفى تلامذة المدارس الواقعة في مناطق متأثرة بالأحداث الأمنية من الامتحانات النهائية، ويُكتفى بتقييماتهم المدرسية، فيما يُطلب من باقي الطلاب التقدّم إلى الامتحانات الرسمية كالمعتاد.
يُبرّر هذا الطرح باعتبارات إنسانية مرتبطة بالظروف الأمنية والضغط النفسي، لكنه أثار موجة اعتراضات واسعة في الأوساط التربوية وأهالي الطلاب، الذين رأوا فيه إخلالاً بمبدأ المساواة بين التلامذة ضمن النظام التعليمي نفسه.
ويحذّر منتقدون من أن هذا التباين في أسلوب التقييم قد يؤدي إلى تفاوت في المعايير بين مدرسة وأخرى، ويضعف الثقة بعدالة النتائج، إضافة إلى احتمال انعكاسه على صورة الشهادات اللبنانية لدى الجامعات الخارجية. كما يُخشى من تداعيات نفسية على الطلاب نتيجة شعورهم بغياب العدالة في الفرص.
في المقابل، تؤكد مصادر متابعة أن نقاشات داخل وزارة التربية والتعليم العالي ما زالت مستمرة وسط ضغوط متزايدة من أهالي وإدارات مدارس تطالب بتوحيد الآلية أو إيجاد حل أكثر توازناً، في انتظار قرار نهائي يحسم الجدل القائم.
-
Just in
-
22 :55
نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي لـ "الجزيرة مباشر":
-المقاومة حق مشروع ولن نتخلى عن حقنا حتى تحرير أرضنا وعودة النازحين ووقف الحرب
-لا عودة إلى الحرب الأهلية ولا أحد من اللبنانيين يريد أن يعود إليها
-لن نسمح لأحد بفرض شروط علينا تتعلق بسلاح المقاومة في لبنان
-الدولة اللبنانية تركت أهل الجنوب يواجهون القتل والعدوان والدمار
-العدو فرض علينا بالقوة ولديه أطماع في لبنان وأراضي الدول العربية الأخرى
-
22 :50
مكتب النائب أمين شري ينفي ما نقل عنه: فيه الكثير من الاجتزاء والاختلاق تتمة
-
22 :32
ارتفاع الدولار في التعاملات المبكرة بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران (Reuters)
-
22 :24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم والمالكية شمالي إسرائيل إثر رصد تسلل مسيرة من لبنان
-
22 :15
الصليب الاحمر اللبناني: الاستهداف حصل رغم أن سيارات الإسعاف وطواقمها كانت تحمل شارات الصليب الأحمر تتمة
-
22 :01
قائد بحرية الجيش الإيراني: قواتنا تراقب وتشرف على تحركات الجيش الأميركي في المنطقة وتهديدات ترامب بفرض حصار بحري مثيرة للسخرية والاستهزاء
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
EXCLUSIVE
-
-
-
Just in
-
22 :55
نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي لـ "الجزيرة مباشر":
-المقاومة حق مشروع ولن نتخلى عن حقنا حتى تحرير أرضنا وعودة النازحين ووقف الحرب
-لا عودة إلى الحرب الأهلية ولا أحد من اللبنانيين يريد أن يعود إليها
-لن نسمح لأحد بفرض شروط علينا تتعلق بسلاح المقاومة في لبنان
-الدولة اللبنانية تركت أهل الجنوب يواجهون القتل والعدوان والدمار
-العدو فرض علينا بالقوة ولديه أطماع في لبنان وأراضي الدول العربية الأخرى
-
22 :50
مكتب النائب أمين شري ينفي ما نقل عنه: فيه الكثير من الاجتزاء والاختلاق تتمة
-
22 :32
ارتفاع الدولار في التعاملات المبكرة بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران (Reuters)
-
22 :24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم والمالكية شمالي إسرائيل إثر رصد تسلل مسيرة من لبنان
-
22 :15
الصليب الاحمر اللبناني: الاستهداف حصل رغم أن سيارات الإسعاف وطواقمها كانت تحمل شارات الصليب الأحمر تتمة
-
22 :01
قائد بحرية الجيش الإيراني: قواتنا تراقب وتشرف على تحركات الجيش الأميركي في المنطقة وتهديدات ترامب بفرض حصار بحري مثيرة للسخرية والاستهزاء
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
مكتب النائب أمين شري ينفي ما نقل عنه: فيه الكثير من الاجتزاء والاختلاق
-
-
-
12 April 2026
-
الصليب الاحمر اللبناني: الاستهداف حصل رغم أن سيارات الإسعاف وطواقمها كانت تحمل شارات الصليب الأحمر
-
-
-
12 April 2026
-
اليونيفيل: تسجيل حالتين أقدم فيهما جنود إسرائيليين على صدم آليات تابعة لليونيفيل باستخدام دبابة ميركافا
-
-
-
12 April 2026
-
عملية دهم للجيش ضبط فيها كمية كبيرة من الكبتاغون و حشيشة الكيف
-
-
-
12 April 2026
-
طوارئ الصحة: استشهاد مسعف من الصليب الاحمر جراء استهداف مباشر في بيت ياحون
-
-
-
12 April 2026
-
نداء من بلدية دبل للمرجعيات الدولية لوقف التدمير!
-
-
-
12 April 2026
-
الرئيس سلام عشية 13 نيسان: فلنواجه معاً الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية وبعضنا أخطأ حين حمّل لبنان أكثر مما يحتمل
-
-
-
12 April 2026
-
فيديو لنتنياهو يقول فيه إنه خلال زيارة لقواته في جنوب لبنان
-
-
-
12 April 2026
-
-
-
-
12 April 2026
-
-
-
-
12 April 2026