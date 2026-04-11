في إطار الجهود لحشد الدعم الدولي لحماية الإعلاميين اللبنانيين، واستكمالاً للمذكرة الاحتجاحية التي كان أرسلها بتاريخ 31 آذار 2026، وجّه وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص كتاباً جديداً إلى المدير العام لليونسكو الدكتور خالد العناني، شاكراً موقفه الأخير الذي دان فيه استشهاد الصحافيين علي شعيب وفاطمة فتوني ومحمد فتوني، جراء الاعتداء الإسرائيلي في جزين بتاريخ 28 آذار 2026.

اشارة إلى أنّ العناني كان دعا إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف ما حدث وجدد الدعوة إلى الامتثال إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٢٢ لحماية الصحافيين.

وأضاف العناني أنّ اليونسكو "تعمل على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية بدورهم المهني، ومن خلال بناء القدرات وتنسيق تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.".

وفي هذا السياق، شدّد الوزير مرقص في كتابه على أنّ" الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف بل تصاعدت"، مشيراً إلى "استشهاد عدد من الإعلاميين بتاريخ 8 نيسان 2026 خلال المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في بيروت والجنوب والبقاع وسائر الأراضي اللبنانية، بينهم الصحافية والمذيعة غادة الدايخ من إذاعة "صوت الفرح"، التي استشهدت جراء غارة استهدفت مدينة صور، ما أدى إلى دمار واسع في محيط مقر الإذاعة، إضافة إلى استشهاد الإعلامية في قناة" المنار" وإذاعة" النور "سوزان خليل نتيجة استهداف بلدة كيفون".

كما دعا الوزير مرقص إلى" اتخاذ خطوات إضافية ضمن صلاحيات اليونسكو، بما يشمل تكثيف الجهود الدولية لمنع تكرار هذه الاعتداءات".

مع الاشارة إلى أنّ نسخة من الكتاب الجديد أرسلت إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والمكتب الإقليمي لليونسكو في لبنان، وترافقت مع اتصالات أجراها الوزير مرقص مع الوزير رجي ومكتب اليونسكو في بيروت كما ومع مندوبة لبنان الدائمة لدى اليونسكو السفيرة هند درويش للمتابعة.