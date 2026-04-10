هل تُخلى مستشفيات الضاحية؟... وزارة الصحة تكشف!
10 April 2026
58 secs ago
source: tayyar.org
اكدت وزارة الصحة العامة في بيان لها، أنّه لم يحصل أي إخلاء في الساعات الاخيرة للمستشفيات المستمرة في عملها في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا تزال مستشفيات الرسول الأعظم والسانت تيريز والـ STMC مواظبة على تقديم الخدمات الطبية والصحية بشكل متواصل، وكذلك بالنسبة إلى مستشفيي الحريري والزهراء.
وأضاف البيان أنّ الوزارة أجرت الاتصالات اللازمة مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للمطالبة لعدم استهداف المستشفيات والمرافق الطبية، وقد تلقت الوزارة تطمينات دولية في هذا المجال.
Just in
16 :12
قاسم: المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس تتمة
16 :08
الوكالة الوطنية: استشهاد 8 عناصر من أمن الدولة كحصيلة أولية بغارات عنيفة استهدفت محيط سرايا النبطية
16 :07
القناة 12 الإسرائيلية: أكثر من 100 صاروخ أُطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر الأربعاء الماضي
15 :46
"حزب الله": قصفنا بالصواريخ تجمعًا للعدو الإسرائيلي عند مثلث التحرير على أطراف مدينة بنت جبيل
15 :34
نائب الرئيس الأميركي فانس: أتطلع إلى مفاوضات إيران وأعتقد أنها ستكون بناءة وترامب أعطانا بعض التوجيهات شديدة الوضوح
15 :30
أنباءٌ عن جرحى وشهداء في صفوف عناصر أمن الدولة جراء الغارة الأخيرة التي استهدفت محيط السراي الحكومي في النبطية
Just in
