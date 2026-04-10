اكدت وزارة الصحة العامة في بيان لها، أنّه لم يحصل أي إخلاء في الساعات الاخيرة للمستشفيات المستمرة في عملها في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا تزال مستشفيات الرسول الأعظم والسانت تيريز والـ STMC مواظبة على تقديم الخدمات الطبية والصحية بشكل متواصل، وكذلك بالنسبة إلى مستشفيي الحريري والزهراء.

وأضاف البيان أنّ الوزارة أجرت الاتصالات اللازمة مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للمطالبة لعدم استهداف المستشفيات والمرافق الطبية، وقد تلقت الوزارة تطمينات دولية في هذا المجال.