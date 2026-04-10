الميادين: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، فجر اليوم الجمعة، تنفيذها عدّة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة ردها على العدوان وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.



واستهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود "الجيش" الإسرائيلي في معتقل الخيام بصلية صاروخية. واستهدفت تجمعاً آخر للجنود الإسرائيلين في بلدة رشاف بمسيّرة انقضاضية.



كما استهدفت المقاومة أيضاً تجمعاً لجنود الاحتلال في باحة موقع المرج بمسيّرة انقضاضية، وتجمعاً لجنود الاحتلال في باحة ثكنة "برانيت" بمسيّرة انقضاضية، وفي مستوطنة "شلومي" بصلية صاروخية وسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.



كذلك، استهدفت مرابض المدفعية شمال مستوطنة "غورن" بصلية صاروخية وسربٍ من المسيّرات الانقضاضية. كما استهدفت ثكنة "يعرا" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.



وتشدد المقاومة الإسلامية على أنّ عملياتها مستمرة إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان وشعبه.



انفجار وتعطل مطار "بن غوريون"

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد إطلاق صواريخ بعيدة المدى من لبنان نحو منطقة ساحل "أشدود".



وتحدثت عن وقوع انفجار قوي وسط فلسطين المحتلة، حيث دوّت صفارات الإنذار بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان. كما دوّت صفارات الإنذار جنوبي الأراضي المحتلة.



وأكد إعلام الاحتلال أنّ حركة الإقلاع والهبوط في مطار "بن غوريون" تعطلت بعد إطلاق صاروخ من لبنان.



وليل الخميس - الجمعة، تركزت المواجهات بين مجاهدي المقاومة الإسلامية وقوات الاحتلال عند أطراف بنت جبيل وبلدة عيناتا، وفي ميس الجبل، ومارون راس. واستهدفت المقاومة مستوطنة "أفيفيم" للمرّة الثالثة بصلية صاروخية.