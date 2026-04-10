"الحزب" يستهدف جنود الاحتلال في مواقعهم... ويطلق صواريخ بعيدة المدى نحو "أشدود"
-
10 April 2026
-
57 secs ago
-
-
source: الميادين
-
الميادين: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، فجر اليوم الجمعة، تنفيذها عدّة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة ردها على العدوان وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.
واستهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود "الجيش" الإسرائيلي في معتقل الخيام بصلية صاروخية. واستهدفت تجمعاً آخر للجنود الإسرائيلين في بلدة رشاف بمسيّرة انقضاضية.
كما استهدفت المقاومة أيضاً تجمعاً لجنود الاحتلال في باحة موقع المرج بمسيّرة انقضاضية، وتجمعاً لجنود الاحتلال في باحة ثكنة "برانيت" بمسيّرة انقضاضية، وفي مستوطنة "شلومي" بصلية صاروخية وسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.
كذلك، استهدفت مرابض المدفعية شمال مستوطنة "غورن" بصلية صاروخية وسربٍ من المسيّرات الانقضاضية. كما استهدفت ثكنة "يعرا" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.
وتشدد المقاومة الإسلامية على أنّ عملياتها مستمرة إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان وشعبه.
انفجار وتعطل مطار "بن غوريون"
وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد إطلاق صواريخ بعيدة المدى من لبنان نحو منطقة ساحل "أشدود".
وتحدثت عن وقوع انفجار قوي وسط فلسطين المحتلة، حيث دوّت صفارات الإنذار بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان. كما دوّت صفارات الإنذار جنوبي الأراضي المحتلة.
وأكد إعلام الاحتلال أنّ حركة الإقلاع والهبوط في مطار "بن غوريون" تعطلت بعد إطلاق صاروخ من لبنان.
وليل الخميس - الجمعة، تركزت المواجهات بين مجاهدي المقاومة الإسلامية وقوات الاحتلال عند أطراف بنت جبيل وبلدة عيناتا، وفي ميس الجبل، ومارون راس. واستهدفت المقاومة مستوطنة "أفيفيم" للمرّة الثالثة بصلية صاروخية.
-
Just in
-
07 :01
أسرار الصحف ليوم لجمعة 10 نيسان 2026 تتمة
-
06 :56
عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 نيسان 2026 تتمة
-
06 :43
رويترز: الدولار يتجه اليوم الجمعة نحو تكبد أكبر خسائر أسبوعية له منذ شهر كانون الثاني
-
06 :37
الخارجية الأميركية: ندعو الحكومة العراقية لتفكيك الجماعات المسلحة الموالية لإيران
-
06 :33
العدو يستعيد كابوس تموز في بنت جبيل: المقاومة تُعيد «الشمال» الى دائرة النار (الأخبار) تتمة
-
05 :57
مفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في واشنطن (الشرق الأوسط) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
مفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في واشنطن
-
مصادر للميادين: لا وفد تفاوض في إسلام آباد... ولا محادثات مع استمرار الحرب على لبنان
-
مصدر ينفي وصول وفد إيراني إلى إسلام آباد ويؤكد تعليق المفاوضات بسبب الهجوم الإسرائيلي على لبنان
-
ترامب أبلغ نتنياهو بضرورة تخفيف الهجمات على لبنان
-
"حزب الله" يستهدف مستوطنة نهاريا ومستوطنات اخرى
-
Le Conseil politique du Courant : inciter contre l’armée porte atteinte à la sécurité des Libanais… large soutien à la proposition de protection du Liban
-
مستشفى رزق: هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة
-
مبادرة "التيار": تحديات حماية لبنان والإنحياز لفكرة الدولة (رندا شمعون)
-
The Free Patriotic Movement’s Political Council: Incitement against the army threatens the safety of the Lebanese people… and broad support for the proposal to protect Lebanon
-
”المدن" تكشف حكاية المفاوضات مع اسرائيل ومسارها
-
سامي الجميل: ندعم مسار التفاوض
-
بين العدوان الخارجي وتماسك الداخل: لبنان أمام اختبار المصير...
-
EXCLUSIVE
خاص - مشاورات رئاسية لمفاوضة إسرائيل.. شكل تفاوضي جديد؟
-
شو الوضع؟ خطوات متزامنة ورسائل بين السلطة وواشنطن... نافذة التفاوض فُتِحت فمتى وقف الحرب؟
-
EXCLUSIVE
كواليس - الأحداث الدموية أحيت العلاقة بين مرجعيتين.. ولقاء قريب!
-
EXCLUSIVE
خاص - تجاهل دولي لإغاثة لبنان.. مصادر رسمية تشرح الأسباب
-
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: هؤلاء هم من سيتفاوضون معنا!
-
"أكسيوس": موافقة نتنياهو على التفاوض مع لبنان جاءت بطلب من ويتكوف
-
من سيكون الوفد اللّبناني المفاوض؟
-
"التيار" استكمل جولاته لتسليم مقترح حماية لبنان بزيارة حزبي الكتائب والأحرار
-
-
Just in
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
أسرار الصحف ليوم لجمعة 10 نيسان 2026
-
-
-
10 April 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 نيسان 2026
-
-
-
10 April 2026
-
العدو يستعيد كابوس تموز في بنت جبيل: المقاومة تُعيد «الشمال» الى دائرة النار
-
-
-
10 April 2026
-
طفيليات ينقلها البعوض للإنسان
-
-
10 April 2026
-
مفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في واشنطن
-
-
-
10 April 2026
-
مصادر للميادين: لا وفد تفاوض في إسلام آباد... ولا محادثات مع استمرار الحرب على لبنان
-
-
-
10 April 2026
-
وفاة خرازي متأثرًا بجراحه
-
-
-
10 April 2026
-
أمم أفريقيا 2027: سبعة لاعبين إريتريين اختفوا بعد مباراة في التصفيات
-
-
10 April 2026
-
مصدر ينفي وصول وفد إيراني إلى إسلام آباد ويؤكد تعليق المفاوضات بسبب الهجوم الإسرائيلي على لبنان
-
-
-
10 April 2026
-
ترامب أبلغ نتنياهو بضرورة تخفيف الهجمات على لبنان
-
-
-
10 April 2026