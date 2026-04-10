مصادر للميادين: لا وفد تفاوض في إسلام آباد... ولا محادثات مع استمرار الحرب على لبنان
10 April 2026
18 secs ago
source: الميادين
الميادين: أفادت مصادر إيرانية للميادين، بأنه لا صحة للأنباء الواردة حول وصول وفد التفاوض الإيراني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأكدت المصادر أنه تم إبلاغ الدول الوسيطة، بما فيها باكستان، بأن إيران لن تنخرط في المحادثات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وأضافت المصادر أن أمام الولايات المتحدة فرصة محدودة لكبح "إسرائيل"، وإلا ستنهار محادثات وقف إطلاق النار.
وتتمسّك بإيران بالتزام الولايات المتحدة و"إسرائيل" بشمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة باكستان.
وفي هذا السياق، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلاً عن مصدر مطلع بأن موضوع لبنان ووقف إطلاق النار فيه يُعد شرطاً مسبقاً حتمياً وغير قابل للتغيير بالنسبة إلى طهران للدخول في أي عملية تفاوضية جديدة.
