مصدر ينفي وصول وفد إيراني إلى إسلام آباد ويؤكد تعليق المفاوضات بسبب الهجوم الإسرائيلي على لبنان
10 April 2026
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: نفى مصدر إيراني مطلع صحة أنباء تحدثت عن وصول وفد تفاوضي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي، واصفا تلك التقارير بأنها عارية تماما عن الصحة.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن المصدر تأكيده أن أي حديث عن استئناف المفاوضات في الوقت الراهن غير دقيق، مشددا على أن المحادثات لا تزال في حالة تعليق.
وأوضح أن استئناف التفاوض مرهون بالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان، إلى جانب وقف الهجمات الإسرائيلية، معتبرا أن استمرار العمليات العسكرية من قبل إسرائيل يشكل عائقا أمام أي تقدم سياسي محتمل.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر أن وفد إيران برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف وصل العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء الخميس لبدء مفاوضات مع واشنطن.
أسرار الصحف ليوم لجمعة 10 نيسان 2026 تتمة
عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 نيسان 2026 تتمة
رويترز: الدولار يتجه اليوم الجمعة نحو تكبد أكبر خسائر أسبوعية له منذ شهر كانون الثاني
الخارجية الأميركية: ندعو الحكومة العراقية لتفكيك الجماعات المسلحة الموالية لإيران
العدو يستعيد كابوس تموز في بنت جبيل: المقاومة تُعيد «الشمال» الى دائرة النار (الأخبار) تتمة
"الحزب" يستهدف جنود الاحتلال في مواقعهم... ويطلق صواريخ بعيدة المدى نحو "أشدود" (الميادين) تتمة
ترامب أبلغ نتنياهو بضرورة تخفيف الهجمات على لبنان
"حزب الله" يستهدف مستوطنة نهاريا ومستوطنات اخرى
Le Conseil politique du Courant : inciter contre l’armée porte atteinte à la sécurité des Libanais… large soutien à la proposition de protection du Liban
مستشفى رزق: هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة
مبادرة "التيار": تحديات حماية لبنان والإنحياز لفكرة الدولة (رندا شمعون)
The Free Patriotic Movement’s Political Council: Incitement against the army threatens the safety of the Lebanese people… and broad support for the proposal to protect Lebanon
”المدن" تكشف حكاية المفاوضات مع اسرائيل ومسارها
سامي الجميل: ندعم مسار التفاوض
بين العدوان الخارجي وتماسك الداخل: لبنان أمام اختبار المصير...
خاص - مشاورات رئاسية لمفاوضة إسرائيل.. شكل تفاوضي جديد؟
شو الوضع؟ خطوات متزامنة ورسائل بين السلطة وواشنطن... نافذة التفاوض فُتِحت فمتى وقف الحرب؟
كواليس - الأحداث الدموية أحيت العلاقة بين مرجعيتين.. ولقاء قريب!
خاص - تجاهل دولي لإغاثة لبنان.. مصادر رسمية تشرح الأسباب
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: هؤلاء هم من سيتفاوضون معنا!
"أكسيوس": موافقة نتنياهو على التفاوض مع لبنان جاءت بطلب من ويتكوف
من سيكون الوفد اللّبناني المفاوض؟
"التيار" استكمل جولاته لتسليم مقترح حماية لبنان بزيارة حزبي الكتائب والأحرار
نتنياهو يوجه حكومته ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان قريبًا
أعباء معيشية خانقة: الشعب المتروك لمصيره! (سامر الرز)
إلغاء رحلات في مطار بيروت؟
أسرار الصحف ليوم لجمعة 10 نيسان 2026
عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 نيسان 2026
العدو يستعيد كابوس تموز في بنت جبيل: المقاومة تُعيد «الشمال» الى دائرة النار
طفيليات ينقلها البعوض للإنسان
"الحزب" يستهدف جنود الاحتلال في مواقعهم... ويطلق صواريخ بعيدة المدى نحو "أشدود"
مفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في واشنطن
مصادر للميادين: لا وفد تفاوض في إسلام آباد... ولا محادثات مع استمرار الحرب على لبنان
وفاة خرازي متأثرًا بجراحه
أمم أفريقيا 2027: سبعة لاعبين إريتريين اختفوا بعد مباراة في التصفيات
ترامب أبلغ نتنياهو بضرورة تخفيف الهجمات على لبنان
