روسيا اليوم: نفى مصدر إيراني مطلع صحة أنباء تحدثت عن وصول وفد تفاوضي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي، واصفا تلك التقارير بأنها عارية تماما عن الصحة.



ونقلت وكالة "تسنيم" عن المصدر تأكيده أن أي حديث عن استئناف المفاوضات في الوقت الراهن غير دقيق، مشددا على أن المحادثات لا تزال في حالة تعليق.



وأوضح أن استئناف التفاوض مرهون بالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان، إلى جانب وقف الهجمات الإسرائيلية، معتبرا أن استمرار العمليات العسكرية من قبل إسرائيل يشكل عائقا أمام أي تقدم سياسي محتمل.



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر أن وفد إيران برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف وصل العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء الخميس لبدء مفاوضات مع واشنطن.