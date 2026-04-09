بعد العدوان الإسرائيلي الدموي على لبنان والذي استهدف العاصمة بيروت ومناطق أخرى وخلف آلاف الشهداء والجرحى، وبعد إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل ماضية في حربها على لبنان بمعزلٍ عن الهدنة والمفاوضات الأميركية – الإيرانية وفي ضوء تجديد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تمسك لبنان بالمبادرة التفاوضية التي أطلقها بداية الحرب، تجرى مشاورات بعيداً عن الأضواء لترجمة المبادرة عبر تشكيل الوفد اللبناني للتفاوض مع إسرائيل، وإمكانية لجوء رئيس الجمهورية إلى تشكيل الوفد وفق صلاحياته الدستورية خارج الإطار الطائفي التقليدي، مثل تكليف شخصية دبلوماسية ومساعد لها لخوض المفاوضات واختبار نتائجها، لكن رئيس الجمهورية وفق مصادر عليمة يفضل الإطار الوطني لتوفير الاجماع حولها لضمان نتائج تخدم مصلحة لبنان وتأمين الغطاء الوطني لتنفيذها.