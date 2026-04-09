إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية!
09 April 2026
14 secs ago
source: tayyar.org
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة "إكس":
"انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء: حارة حريك الغبيري الليلكي الحدث برج البراجنة تحويطة الغدير الشياح الجناح
يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية الجنوبية
جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم ويتحرك ضد عناصر حزب الله وأهداف عسكرية فقط. ولذلك وحرصًا على سلامتكم عليكم الإخلاء فورًا."
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء:— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 9, 2026
🔸حارة حريك
🔸الغبيري
🔸الليلكي
🔸الحدث
🔸برج البراجنة
🔸تحويطة الغدير
🔸الشياح
🔸الجناح
⭕️يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية الجنوبية
⭕️جيش… pic.twitter.com/UEv1ULB2XK
Just in
17 :11
غارة إسرائيلية على بلدة برج قلاويه استهدفت مركز الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية وأفيد عن وقوع اصابات
17 :08
فريد البستاني يدعو إلى فرض مشاركة لبنان في مفاوضات إسلام آباد وتغيير مقاربة السياسة الخارجية تتمة
17 :07
"الناتو": من الواضح أنّ واشنطن تتوقع التزامات وإجراءات ملموسة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
16 :56
وفد من التيار الوطني الحر يجول في المتن دعماً للبلديات: دور محوري في حماية السلم الأهلي وإيواء النازحين تتمة
16 :45
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تضغط وتهدد خشية تعرض حزب الله لضربة قاسية
16 :43
صحيفة "طهران تايمز" عن مصدر أمني إيراني: إذا لم تتوقف الهجمات على لبنان فلن تكون هناك أي مفاوضات
09 April 2026
09 April 2026
09 April 2026
09 April 2026
09 April 2026
09 April 2026
09 April 2026
09 April 2026
09 April 2026
-
09 April 2026