أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن الطاقم الوزاري المصغر تلقى إحاطة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول الاتفاق مع إيران، مع تأكيد استثناء لبنان من هذا الاتفاق.



في سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلاً عن مصدر أمني، أن إسرائيل والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم يهدف إلى عزل الجبهة اللبنانية عن إيران.



وأشار المصدر عينه إلى أن حزب الله يضم أكثر من 15 ألف عنصر، في حين تجاوز عدد الضحايا التابعين له منذ 2 آذار الماضي 1500 شخصًا.

