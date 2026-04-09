الميادين: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله، فجر الخميس، أنّه دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردّاً على خرق العدوّ الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار "ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدونا، فجر الخميس، مستوطنة المنارة بصليّة صاروخيّة".



وأضافت المقاومة في بيان لها أنّ ردها هذا "سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيلي الأميركي على بلدنا وشعبنا".