كتب وزير الإعلام بول مرقص عبر "أكس":

ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وخرقًا فاضحًا ومستمرًا لأي التزامات أو ترتيبات قائمة. إن هذا التصعيد الخطير، الذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، واستمرار الغارات التي تستهدف المدنيين والأحياء والمباني السكنية، يؤكد نهجًا متماديًا في تقويض الاستقرار، تتحمّل إسرائيل مسؤوليته الكاملة، كما أكد فخامة الرئيس.



وإن استشهاد وجرح إعلاميين يشكّل دليلًا إضافيًا على خطورة هذه الاعتداءات وعدم تجنّب المدنيين.



وإذ نتقدّم من الأسرة الإعلامية ومن عائلات الشهداء بأحرّ التعازي، نناشد المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم التحرك العاجل للمساعدة في وقف هذه الاعتداءات العشوائية، تمهيدًا لملاقاة المبادرة الرئاسية التفاوضية لإحلال الاستقرار.