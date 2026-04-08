الحرس الثوري محذّرًا الولايات المتحدة واسرائيل: إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا
08 April 2026
16 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن الحرس الثوري الايراني بياناً جاء فيه:
لم تمضِ سوى ساعات على اتفاق وقف إطلاق النار حتى بدأ الكيان الصهيوني ذو الطبع الذئبي الذي تُعدّ الوحشية في طبعه وقتل الأبرياء والأطفال والنساء جزءًا لا يتجزأ من هويته مجزرةً وحشية في بيروت.
وأضاف: نحذّر بشدة الولايات المتحدة الناكثة للعهود وشريكتها الصهيونية بأنه إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا.
وحذّر أنه إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان سنقدّم رداً مُندماً للمعتدين الأشرار في المنطقة.
Just in
19 :44
طوارئ الصحة: غارات العدو على العاصمة والمناطق أدت إلى 112 شهيدا و837 جريحا في حصيلة محدثة غير نهائية تتمة
19 :42
معلومات الجديد: الجيش اللبناني تبلغ عبر الميكانيزم باخلاء جسر القاسمية البحري في صور تمهيدا لاستهدافه
19 :34
الخارجية القطرية: ندين سلسلة الغارات الإسرائيلية الغاشمة التي استهدفت مناطق واسعة في لبنان ونعدها تصعيداً خطيراً
19 :23
الأمم المتحدة تدين بشدة الضربات الإسرائيلية على لبنان
19 :22
إعلام إيراني: تفعيل الدفاعات الجوية في طهران
19 :18
وكالة مهر عن قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري: نحضّر لرد قاس على جرائم الكيان الصهيوني الوحشية في لبنان فالاعتداء على حزب الله اعتداء على إيران
Other stories
وكالة "فارس": إيران أوقفت مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بسبب الغارات الإسرائيليّة على لبنان
الخوري: لا يمكن أن يبقى لبنان مساحة مفتوحة لتصفية حسابات
باسيل: اسرائيل ترتكب جرائم حرب... ومصلحة لبنان في مسار وطني موحد
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود
EXCLUSIVE
خاص - مصادر "المحور": العدوان لن يغير المعادلة والردٍ آتٍ وقريب
EXCLUSIVE
مصادر ميدانية: المُستشفيات امتلأت والأشلاء تحت الأنقاض!
بري تعليقاً على العدوان الاسرائيلي: جريمة حرب مكتملة الأركان
الوكالة الوطنية: العثور على جثة الشهيدة الزميلة غادة الدايخ بعد غارة على مبنى في صور
الدفاع المدنيّ: لفتح الطّريق أمام المركبات!
رئاسة مجلس الوزراء: سيُعاد فتح معبر المصنع ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم
الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي ويحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته ويدعو المجتمع الدولي للتدخل
الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان لبنان!
سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة
قوى الأمن تدعو للامتناع عن التنقل إلّا عند الضرورة القصوى!
إجلاء الموظفين إلى الملجأ.. هذا ما حصل أمام السفارة الأميركية في عوكر!
الحجار أعطى توجيهاته: للإنتشار الأمني بشكل فوري!
استشهاد 3 فتيات جرّاء غارة إسرائيلية
"الصحّة" للمواطنين: افتحوا المجال للإسعافات!
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال لحظات شن الضربات في لبنان: سنواصل الغارات دون توقف
بالتفاصيل: هذه هي المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي!
