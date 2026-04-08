صدر عن الحرس الثوري الايراني بياناً جاء فيه:

لم تمضِ سوى ساعات على اتفاق وقف إطلاق النار حتى بدأ الكيان الصهيوني ذو الطبع الذئبي الذي تُعدّ الوحشية في طبعه وقتل الأبرياء والأطفال والنساء جزءًا لا يتجزأ من هويته مجزرةً وحشية في بيروت.



وأضاف: نحذّر بشدة الولايات المتحدة الناكثة للعهود وشريكتها الصهيونية بأنه إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا.



وحذّر أنه إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان سنقدّم رداً مُندماً للمعتدين الأشرار في المنطقة.