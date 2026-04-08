قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في تصريح تعليقا على "المجازر الإسرائيلية الدموية في بيروت والمناطق": "إن حكومة كيان الاحتلال تحاول التنصل من قرار وقف النار المرتبط بجبهة لبنان، للتعويض عن فشلها الذريع في عدوانها على ايران، وبعد خضوعها للقرار الأميركي بوقف النار من دون تحقيق أهدافها، ولكن هذه الصورة الدموية لن تمحو مشهد الهزيمة ضد ايران ولا صورة، الجنود الاسرائيليين الفارين أمام المقاومين اللبنانيين قبل الوصول إلى نهر الليطاني، وتأتي مجازر العدو بعد فشل الغزو البري في السيطرة على الجنوب ومسارعة أبنائه للعودة".



أضاف: "إن هذا العدوان المستمر لن يدفع المقاومة إلى التخلي عن حقها المشروع بالدفاع عن بلدها والتمسك بأرضها، فالمقاومون لا يزالون في الميدان، ويقاتلون على مقربة من الحدود".

