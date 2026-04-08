خاص - مصادر "المحور": العدوان لن يغير المعادلة والردٍ آتٍ وقريب
08 April 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
تكشف مصادر مطلعة على موقف المحور إلى أن العدوان الإسرائيلي الكبير على لبنان اليوم لن يُغيّر المعادلة العسكرية والأمنية والسياسية ولن يحقق لإسرائيل في ربع الساعة الأخير قبل دخول الاتفاق الأميركي – الإيراني لوقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ما عجزت عن تحقيقه طيلة أربعين يوماً. وشددت المصادر على أن نتانياهو يحاول نسف الهدنة والمفاوضات والاتفاق الأميركي – الإيراني لأنه سيكون على حساب مصالحه ومشروعه التوراتي في المنطقة. ولفت الى أن حكومة إسرائيل ورئيسها نتانياهو في مأزقٍ كبير عسكري وسياسي وقضائي ويحاول إنقاذ نفسه وانتزاع ضمانات أميركية، كاشفة أن العدوان لن يمر دون رد وعقاب من جبهات عدة في محور المقاومة.
Just in
18 :21
غارة على المبنى المهدد في صور
18 :19
خارجية العدو الإسرائيلي: إن كان رئيس لبنان ورئيس حكومته عاجزين عن التحرك ضد حزب الله فعلى الأقل يجب ألا يقفا بطريقنا
18 :16
باسيل: اسرائيل ترتكب جرائم حرب... ومصلحة لبنان في مسار وطني موحد تتمة
18 :11
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود تتمة
18 :06
وزير الإعلام للعربية: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ستطيح بالاستقرار بالمنطقة
18 :01
الدفاع الكويتية: العدوان الإيراني أسفر عن استهداف منشآت تابعة لمؤسسة البترول ومحطات كهرباء وتقطير المياه
Other stories
EXCLUSIVE
مصادر ميدانية: المُستشفيات امتلأت والأشلاء تحت الأنقاض!
بري تعليقاً على العدوان الاسرائيلي: جريمة حرب مكتملة الأركان
الوكالة الوطنية: العثور على جثة الشهيدة الزميلة غادة الدايخ بعد غارة على مبنى في صور
الدفاع المدنيّ: لفتح الطّريق أمام المركبات!
رئاسة مجلس الوزراء: سيُعاد فتح معبر المصنع ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم
الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي ويحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته ويدعو المجتمع الدولي للتدخل
الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان لبنان!
سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة
قوى الأمن تدعو للامتناع عن التنقل إلّا عند الضرورة القصوى!
إجلاء الموظفين إلى الملجأ.. هذا ما حصل أمام السفارة الأميركية في عوكر!
الحجار أعطى توجيهاته: للإنتشار الأمني بشكل فوري!
استشهاد 3 فتيات جرّاء غارة إسرائيلية
"الصحّة" للمواطنين: افتحوا المجال للإسعافات!
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال لحظات شن الضربات في لبنان: سنواصل الغارات دون توقف
بالتفاصيل: هذه هي المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي!
استشهاد الشيخ صادق النابلسي!
بيروت تحت الصدمة وسيارات الدفاع المدني والصليب الاحمر نتنشر في شوراعها!
بالفيديو: استهداف إسرائيلي قرب منزل الرئيس بري!
خلال 10 دقائق… الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 100 موقع للحزب في لبنان
بالفيديو: مشاهد إضافيّة من مكان الغارات العنيفة على بيروت
باسيل: اسرائيل ترتكب جرائم حرب... ومصلحة لبنان في مسار وطني موحد
08 April 2026
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود
08 April 2026
EXCLUSIVE
مصادر ميدانية: المُستشفيات امتلأت والأشلاء تحت الأنقاض!
08 April 2026
بري تعليقاً على العدوان الاسرائيلي: جريمة حرب مكتملة الأركان
08 April 2026
الوكالة الوطنية: العثور على جثة الشهيدة الزميلة غادة الدايخ بعد غارة على مبنى في صور
08 April 2026
الدفاع المدنيّ: لفتح الطّريق أمام المركبات!
08 April 2026
رئاسة مجلس الوزراء: سيُعاد فتح معبر المصنع ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم
08 April 2026
الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي ويحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته ويدعو المجتمع الدولي للتدخل
08 April 2026
الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان لبنان!
08 April 2026
سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة
08 April 2026