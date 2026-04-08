تكشف مصادر مطلعة على موقف المحور إلى أن العدوان الإسرائيلي الكبير على لبنان اليوم لن يُغيّر المعادلة العسكرية والأمنية والسياسية ولن يحقق لإسرائيل في ربع الساعة الأخير قبل دخول الاتفاق الأميركي – الإيراني لوقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ما عجزت عن تحقيقه طيلة أربعين يوماً. وشددت المصادر على أن نتانياهو يحاول نسف الهدنة والمفاوضات والاتفاق الأميركي – الإيراني لأنه سيكون على حساب مصالحه ومشروعه التوراتي في المنطقة. ولفت الى أن حكومة إسرائيل ورئيسها نتانياهو في مأزقٍ كبير عسكري وسياسي وقضائي ويحاول إنقاذ نفسه وانتزاع ضمانات أميركية، كاشفة أن العدوان لن يمر دون رد وعقاب من جبهات عدة في محور المقاومة.