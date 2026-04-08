الدفاع المدنيّ: لفتح الطّريق أمام المركبات!
08 April 2026
11 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامّة في المديرية العامّة للدفاع المدني البيان الآتي:
"استنفرت المديرية العامّة للدفاع المدني جميع عناصرها من موظّفين ومتطوّعين اختياريين من المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، للتدخُّل في المواقع التي تعرّضت للاعتداءات الإسرائيلية.
وإزاء ما خلّفته الغارات الاسرائيلية من دمار هائل وسقوط ضحايا وجرحى، عملت الفرق المختصة على تنفيذ عمليات الإسعاف وإخلاء الجرحى، وإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض بالسرعى القصوى، إلى جانب إخماد الحرائق الناجمة عن الغارات، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد والخطورة، فرضتها طبيعة المواقع المستهدفة وحجم الدمار الذي تسبّبت به وبخاصة في الأمكنة والمباني المأهولة.
ويواصل عناصر الدفاع المدني جهودهم الميدانية المكثّفة، من خلال التنسيق الكامل بين مختلف الوحدات، لضمان سرعة الاستجابة والوصول إلى المصابين والمحتجزين في أسرع وقت ممكن، والعمل على الحد من الخسائر البشرية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة.
وتجدّد المديرية العامة للدفاع المدني مناشدتها لجميع المواطنين بضرورة التعاون عبر إفساح المجال وفتح الطرق أمام آليات الدفاع المدني، بهدف الوصول السريع إلى الأماكن المستهدفة، وعدم التجمّع قربها حفاظًا على سلامة الجميع وعدم عرقلة عمليات الإنقاذ الجارية".
Just in
18 :19
خارجية العدو الإسرائيلي: إن كان رئيس لبنان ورئيس حكومته عاجزين عن التحرك ضد حزب الله فعلى الأقل يجب ألا يقفا بطريقنا
18 :16
باسيل: إسرائيل ترتكب جرائم حرب لإفشال وقف إطلاق النار تتمة
18 :11
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود تتمة
18 :06
وزير الإعلام للعربية: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ستطيح بالاستقرار بالمنطقة
18 :04
خاص - مصادر "المحور": العدوان لن يغير المعادلة والردٍ آتٍ وقريب تتمة
18 :01
الدفاع الكويتية: العدوان الإيراني أسفر عن استهداف منشآت تابعة لمؤسسة البترول ومحطات كهرباء وتقطير المياه
رئاسة مجلس الوزراء: سيُعاد فتح معبر المصنع ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم
الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي ويحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته ويدعو المجتمع الدولي للتدخل
الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان لبنان!
سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة
قوى الأمن تدعو للامتناع عن التنقل إلّا عند الضرورة القصوى!
إجلاء الموظفين إلى الملجأ.. هذا ما حصل أمام السفارة الأميركية في عوكر!
الحجار أعطى توجيهاته: للإنتشار الأمني بشكل فوري!
استشهاد 3 فتيات جرّاء غارة إسرائيلية
"الصحّة" للمواطنين: افتحوا المجال للإسعافات!
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال لحظات شن الضربات في لبنان: سنواصل الغارات دون توقف
بالتفاصيل: هذه هي المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي!
استشهاد الشيخ صادق النابلسي!
بيروت تحت الصدمة وسيارات الدفاع المدني والصليب الاحمر نتنشر في شوراعها!
بالفيديو: استهداف إسرائيلي قرب منزل الرئيس بري!
خلال 10 دقائق… الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 100 موقع للحزب في لبنان
بالفيديو: مشاهد إضافيّة من مكان الغارات العنيفة على بيروت
بالفيديو: مشاهد من مكان الغارة على بربور... وأنباء عن مجزرة!
الخارجية المصرية: الوضع في لبنان لا يزال حرجًا
بلدية النبطية: نرجو من المواطنين عدم التوجه إلى المدينة في الوقت الراهن تحت أي ظرف
الحزب: لعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار
باسيل: إسرائيل ترتكب جرائم حرب لإفشال وقف إطلاق النار
08 April 2026
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود
08 April 2026
EXCLUSIVE
خاص - مصادر "المحور": العدوان لن يغير المعادلة والردٍ آتٍ وقريب
08 April 2026
EXCLUSIVE
مصادر ميدانية: المُستشفيات امتلأت والأشلاء تحت الأنقاض!
08 April 2026
بري تعليقاً على العدوان الاسرائيلي: جريمة حرب مكتملة الأركان
08 April 2026
الوكالة الوطنية: العثور على جثة الشهيدة الزميلة غادة الدايخ بعد غارة على مبنى في صور
08 April 2026
رئاسة مجلس الوزراء: سيُعاد فتح معبر المصنع ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم
08 April 2026
الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي ويحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته ويدعو المجتمع الدولي للتدخل
08 April 2026
الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان لبنان!
08 April 2026
سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة
08 April 2026