صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامّة في المديرية العامّة للدفاع المدني البيان الآتي:



"استنفرت المديرية العامّة للدفاع المدني جميع عناصرها من موظّفين ومتطوّعين اختياريين من المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، للتدخُّل في المواقع التي تعرّضت للاعتداءات الإسرائيلية.



وإزاء ما خلّفته الغارات الاسرائيلية من دمار هائل وسقوط ضحايا وجرحى، عملت الفرق المختصة على تنفيذ عمليات الإسعاف وإخلاء الجرحى، وإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض بالسرعى القصوى، إلى جانب إخماد الحرائق الناجمة عن الغارات، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد والخطورة، فرضتها طبيعة المواقع المستهدفة وحجم الدمار الذي تسبّبت به وبخاصة في الأمكنة والمباني المأهولة.



ويواصل عناصر الدفاع المدني جهودهم الميدانية المكثّفة، من خلال التنسيق الكامل بين مختلف الوحدات، لضمان سرعة الاستجابة والوصول إلى المصابين والمحتجزين في أسرع وقت ممكن، والعمل على الحد من الخسائر البشرية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة.



وتجدّد المديرية العامة للدفاع المدني مناشدتها لجميع المواطنين بضرورة التعاون عبر إفساح المجال وفتح الطرق أمام آليات الدفاع المدني، بهدف الوصول السريع إلى الأماكن المستهدفة، وعدم التجمّع قربها حفاظًا على سلامة الجميع وعدم عرقلة عمليات الإنقاذ الجارية".