الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي ويحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته ويدعو المجتمع الدولي للتدخل
08 April 2026
16 secs ago
source: tayyar.org
قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إنّ "هذه الاعتداءات الهمجيّة، التي لا تعرف الحقّ ولا تحترم أيّ اتفاقات أو تعهّدات، قد أثبتت مرارًا وتكرارًا استخفافها بكافة القوانين والأعراف الدولية. وقد شهدنا، على مدى خمسة عشر شهرًا من اتفاق وقف الأعمال العدائية، حجم الانتهاكات والخروقات التي تمّ ارتكابها دون أيّ رادع.
واليوم، يُمعن الإسرائيلي مجددًا في عدوانه، مرتكبًا مجزرة جديدة تُضاف إلى سجله الأسود، في تحدٍّ صارخ لكل القيم الإنسانية، وضاربًا بعرض الحائط جميع الجهود الرامية إلى التهدئة والاستقرار".
اضاف:"إنّ هذا التصعيد الخطير يُحمّل الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعياته، ونؤكد أنّ استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار، في وقتٍ أحوج ما يكون فيه الجميع إلى التهدئة واحترام الالتزامات".
وإذ دان " هذه الجريمة بأشدّ العبارات"، اكد" ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، ووضع حدٍّ لهذا النهج العدواني الذي يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة".
Just in
18 :16
باسيل: إسرائيل ترتكب جرائم حرب لإفشال وقف إطلاق النار تتمة
18 :11
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود تتمة
18 :06
وزير الإعلام للعربية: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ستطيح بالاستقرار بالمنطقة
18 :04
خاص - مصادر "المحور": العدوان لن يغير المعادلة والردٍ آتٍ وقريب تتمة
18 :01
الدفاع الكويتية: العدوان الإيراني أسفر عن استهداف منشآت تابعة لمؤسسة البترول ومحطات كهرباء وتقطير المياه
17 :58
مصادر ميدانية: المُستشفيات امتلأت والأشلاء تحت الأنقاض! تتمة
Other stories
الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان لبنان!
سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة
قوى الأمن تدعو للامتناع عن التنقل إلّا عند الضرورة القصوى!
إجلاء الموظفين إلى الملجأ.. هذا ما حصل أمام السفارة الأميركية في عوكر!
الحجار أعطى توجيهاته: للإنتشار الأمني بشكل فوري!
استشهاد 3 فتيات جرّاء غارة إسرائيلية
"الصحّة" للمواطنين: افتحوا المجال للإسعافات!
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال لحظات شن الضربات في لبنان: سنواصل الغارات دون توقف
بالتفاصيل: هذه هي المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي!
استشهاد الشيخ صادق النابلسي!
بيروت تحت الصدمة وسيارات الدفاع المدني والصليب الاحمر نتنشر في شوراعها!
بالفيديو: استهداف إسرائيلي قرب منزل الرئيس بري!
خلال 10 دقائق… الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 100 موقع للحزب في لبنان
بالفيديو: مشاهد إضافيّة من مكان الغارات العنيفة على بيروت
بالفيديو: مشاهد من مكان الغارة على بربور... وأنباء عن مجزرة!
الخارجية المصرية: الوضع في لبنان لا يزال حرجًا
بلدية النبطية: نرجو من المواطنين عدم التوجه إلى المدينة في الوقت الراهن تحت أي ظرف
الحزب: لعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار
مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان رغم الهدنة.. هذا ما كشفه مسؤول قيادي في الحزب
بري: لبنان مشمول باتفاق وقف النار
باسيل: إسرائيل ترتكب جرائم حرب لإفشال وقف إطلاق النار
08 April 2026
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود
08 April 2026
EXCLUSIVE
خاص - مصادر "المحور": العدوان لن يغير المعادلة والردٍ آتٍ وقريب
08 April 2026
EXCLUSIVE
مصادر ميدانية: المُستشفيات امتلأت والأشلاء تحت الأنقاض!
08 April 2026
بري تعليقاً على العدوان الاسرائيلي: جريمة حرب مكتملة الأركان
08 April 2026
الوكالة الوطنية: العثور على جثة الشهيدة الزميلة غادة الدايخ بعد غارة على مبنى في صور
08 April 2026
الدفاع المدنيّ: لفتح الطّريق أمام المركبات!
08 April 2026
رئاسة مجلس الوزراء: سيُعاد فتح معبر المصنع ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم
08 April 2026
الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان لبنان!
08 April 2026
سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة
08 April 2026