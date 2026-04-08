أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سلسلة اتصالات عاجلة شملت المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، إضافة إلى المحافظين، لمتابعة الأوضاع الأمنية والتطورات الميدانية المستجدة.

وأعطى التوجيهات اللازمة لتعزيز الإنتشار الأمني بشكل فوري على الأرض وأمام مداخل المستشفيات، وتسهيل حركة السير أمام سيارات الإسعاف والدفاع المدني وفوج الإطفاء، وضمان سرعة الاستجابة لعمليات الإسعاف والإنقاذ.

كما أكّد وجوب استمرار التنسيق الميداني الدقيق بين مختلف الوحدات المختصة، ومواكبة التطورات لحظة بلحظة.