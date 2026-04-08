الحجار أعطى توجيهاته: للإنتشار الأمني بشكل فوري!
08 April 2026
57 secs ago
source: tayyar.org
أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سلسلة اتصالات عاجلة شملت المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، إضافة إلى المحافظين، لمتابعة الأوضاع الأمنية والتطورات الميدانية المستجدة.
وأعطى التوجيهات اللازمة لتعزيز الإنتشار الأمني بشكل فوري على الأرض وأمام مداخل المستشفيات، وتسهيل حركة السير أمام سيارات الإسعاف والدفاع المدني وفوج الإطفاء، وضمان سرعة الاستجابة لعمليات الإسعاف والإنقاذ.
كما أكّد وجوب استمرار التنسيق الميداني الدقيق بين مختلف الوحدات المختصة، ومواكبة التطورات لحظة بلحظة.
Just in
16 :48
الخارجية الإيرانية: عراقجي يناقش انتهاك وقف إطلاق النار في إيران ولبنان في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني
16 :46
الحرس الثوري الإيراني: انتهاكات المجال الجوي ستستدعي ردًا حاسمًا
16 :45
"رويترز": الحرس الثوري الإيراني يسقط طائرة مسيرة فوق جنوب إيران
16 :42
وكالة "فارس" الايرانية: إيران تدرس شن ضربات ضد إسرائيل ردا على الغارت في لبنان
16 :40
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم رضائي:
- رداً على العدوان على لبنان يجب وقف حركة السفن في هرمز فوراً
- يجب توجيه ضربة قوية وحاسمة لمنع عدوان الكيان على لبنان
- إما وقف إطلاق النار في جميع الجبهات أو لا وقف لإطلاق نار في أي جبهة
16 :40
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صاروخ أطلق باتجاه كريات شمونة وسقوط آخر في منطقة مفتوحة
08 April 2026
08 April 2026
08 April 2026
08 April 2026
08 April 2026
08 April 2026
08 April 2026
-
08 April 2026
08 April 2026
-
08 April 2026