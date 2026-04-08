اكد رئيس الحكومة نواف سلام من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ان: “لبنان يمرّ بمرحلة هي الأقسى في تاريخه الحديث فهو يعيش حربًا فُرضت عليه في وقت كنّا نعمل ليل نهار لوضع مسارات للخروج من الأزمة الاقتصادية”.



واضاف سلام: “الحرب ضاعفت التحديات وصون الاستقرار يتطلّب رؤية واضحة ونعوّل على هذا المجلس الاقتصادي الاجتماعي في هيئيته الجديدة ليكون أحد أعمدة بناء الاقتصاد في لبنان”، مشدداً على ان “التحديات جسيمة ولكن مواجهتها ممكنة شرط أن نُحسن إدارة المرحلة ولا دولة حقيقيّة من دون إمكان فرض سلطتها على كامل أراضيها ومن دون قرار واحد والقانون فوق الجميع”.

