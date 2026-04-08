درغام لـ"سبوتنيك": لا انتصار في ظل الدمار… ولبنان أمام لحظة حاسمة
08 April 2026
08 April 2026
source: tayyar.org
أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، خلال مقابلة عبر Sputnik عربي، أن ما يُروّج له كانتصارات لا يعكس واقع الميدان في لبنان، في ظل الدمار والخسائر البشرية اليومية، مشيرًا إلى أن "لبنان هو من يدفع الثمن الأكبر، فيما يخسر المواطن اللبناني كل يوم".
وشدد درغام على أن الأولوية يجب أن تكون لوقف فوري لإطلاق النار مع إسرائيل، بعيدًا عن أي حسابات سياسية، معتبرًا أن "وقف الحرب هو المدخل الوحيد لحماية ما تبقى من البلد". كما دعا إلى وقف الفتنة الداخلية وخطاب التحريض، محذرًا من أن أي انقسام داخلي، خصوصًا إذا كان مدفوعًا بعوامل خارجية، يهدد السلم الأهلي بشكل مباشر.
وفي هذا السياق، رأى أن لبنان بحاجة إلى مسار دبلوماسي فاعل يجنّبه مزيدًا من التصعيد، لافتًا إلى أن الطروحات السياسية القائمة، ومنها ما قدمه "التيار الوطني الحر"، من مقترح لحماية لبنان تهدف إلى فتح قنوات الحوار والوصول إلى صيغة مشتركة تحمي وحدة البلاد.
وأكد أن الحوار بين اللبنانيين لم يعد خيارًا بل ضرورة، لأن "الحرب مهما طالت ستنتهي، وسيعود الجميع إلى طاولة التفاهم"، متسائلًا عمّا إذا كان لبنان شريكًا فعليًا في التسويات الإقليمية أم مجرد ساحة لها، في ظل استمرار العمليات العسكرية وعدم ظهور مؤشرات جدية على التهدئة داخليًا.
وأشار إلى أن التجارب السابقة تُظهر أن اتفاقات وقف إطلاق النار لا تعني بالضرورة توقف العمليات بشكل كامل، ما يثير مخاوف من تكرار السيناريو نفسه في لبنان، حيث لا تزال البلاد خارج إطار تسوية واضحة، في ظل استمرار الاستنزاف وتعدد المقاربات السياسية.
على صعيد الأداء الداخلي، اعتبر درغام أن الخلل لا يكمن في إصدار القرارات، بل في تنفيذها، مشيرًا إلى تراجع ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي نتيجة الفجوة بين القرار والتطبيق. وأكد أن الدور الأساسي اليوم يقع على عاتق رئيس الجمهورية لجمع الأطراف وقيادة مسار إنقاذي فعلي.
وأضاف أن "التاريخ سيذكر أن العماد رودولف هيكل كان في موقع القرار خلال واحدة من أكثر المراحل حساسية في لبنان، حيث شكّل الحفاظ على الاستقرار مهمة معقدة في ظل الانقسامات والتصعيد"، مؤكدًا أن الجيش اللبناني يبقى الضامن الأساسي للاستقرار.
وختم بالتشديد على أن المرحلة المقبلة ستبقى مرتبطة بملفات حساسة، وفي مقدمتها مسألة حصر السلاح وتنظيمه، مؤكدًا أنه "لا حل في لبنان إلا بالالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، وفي طليعتها الجيش اللبناني".
وفي الشأن التشريعي، لفت إلى أن ما حصل في ملف التمديد للمجلس النيابي يعكس خللًا في إدارة الاستحقاقات، معتبرًا أن تعدد الاقتراحات أدى إلى نتائج معاكسة، وأن استخدام عبارات فضفاضة ساهم في تكريس التمديد، ليخلص إلى أن "ما جرى لم يكن صدفة، بل نتيجة تقاطع مصالح تتطلب مراجعة جدية"
Just in
13 :41
استهداف بيك آب على طريق عام حاصبيا مرج الزهور
13 :35
بلدية النبطية: نرجو من المواطنين عدم التوجه إلى المدينة في الوقت الراهن تحت أي ظرف تتمة
13 :33
التلفزيون الإيراني: هجمات استهدفت الإمارات والكويت بالصواريخ والمسيرات بعد استهداف منشآت نفطية في جزيرة لاوان
13 :32
الحزب: لعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار تتمة
13 :25
المفوضية الأوروبية: يجب الحفاظ على فرصة الوساطة والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لأن الأسباب الأساسية للصراع لم تحل
13 :13
مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان رغم الهدنة.. هذا ما كشفه مسؤول قيادي في الحزب تتمة
Just in
-
13 :41
استهداف بيك آب على طريق عام حاصبيا مرج الزهور
-
13 :35
بلدية النبطية: نرجو من المواطنين عدم التوجه إلى المدينة في الوقت الراهن تحت أي ظرف تتمة
-
13 :33
التلفزيون الإيراني: هجمات استهدفت الإمارات والكويت بالصواريخ والمسيرات بعد استهداف منشآت نفطية في جزيرة لاوان
-
13 :32
الحزب: لعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار تتمة
-
13 :25
المفوضية الأوروبية: يجب الحفاظ على فرصة الوساطة والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لأن الأسباب الأساسية للصراع لم تحل
-
13 :13
مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان رغم الهدنة.. هذا ما كشفه مسؤول قيادي في الحزب تتمة
بلدية النبطية: نرجو من المواطنين عدم التوجه إلى المدينة في الوقت الراهن تحت أي ظرف
08 April 2026
الحزب: لعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار
08 April 2026
مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان رغم الهدنة.. هذا ما كشفه مسؤول قيادي في الحزب
08 April 2026
بري: لبنان مشمول باتفاق وقف النار
08 April 2026
سلام: لبنان يمرّ بمرحلة هي الأقسى في تاريخه الحديث..
08 April 2026
الرئيس عون يرحب بالإعلان الأميركي الإيراني عن وقف إطلاق النار: الجهود مستمرة لشمول لبنان
08 April 2026
بعد أسابيع من التصعيد.. كيف وُلدت الهدنة بين واشنطن وطهران؟
08 April 2026
استهداف سيّارة... وإصابة مختار!
08 April 2026
اتّصال بين الرئيس برّي والسفير الباكستاني... هذا ما جرى بحثه
08 April 2026
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية!
08 April 2026