عن استهداف الشّقة في تلال عين سعادة... بيان للجيش اللّبنانيّ!
06 April 2026
6 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 5 / 4 /2026 حوالي الساعة 21:00، تعرضت شقة في منطقة عين سعادة - المتن لاستهداف إسرائيلي معادٍ بقنبلتين من نوع GBU-39 الذي يطلَق من طائرة أو بارجة، في سياق العدوان الواسع على لبنان. وقد حضرت وحدة مختصة من الجيش إلى مكان الاعتداء وأجرت المسح الميداني لجمع الأدلة، وتَبين بالنتيجة أنّ القنبلتين اخترقتا سطح المبنى ثم الطابق الرابع، وانفجرتا في الطابق الثالث المستهدَف بالاعتداء، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين من سكان الطابق نفسه، وإصابة آخرين بجروح. كما أظهرت التحقيقات الأولية عدم وجود مستأجِرين جدد في المبنى.
وفيما تَبيّن أنّ أحد الأشخاص شوهد وهو يغادر المبنى بواسطة دراجة نارية بعد الاعتداء مباشرة، يتواصل التحقيق لكشف هويته والوقوف على بقية التفاصيل.
تدعو قيادة الجيش إلى عدم إطلاق التكهنات حيال هذا الاعتداء، والتحلي بالوعي والمسؤولية، بانتظار انتهاء التحقيق.
20 :19
غارة تستهدف بلدة ميدون
20 :16
العثور على جثة امرأة في مشاريع الهبة – الفوار في صيدا تتمة
20 :15
ترامب: يمكن القضاء على إيران في ليلة واحدة وربما المقبلة
20 :11
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو حث ترامب على عدم الذهاب إلى وقف إطلاق النار في الوقت الحالي وأعرب عن قلقه بشأن مخاطر هذه الخطوة
20 :05
وزارة الصحة: شهيد بغارة مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في الحمادية بمنطقة صور
19 :55
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جويا وأخرى استهدفت بلدة حاريص
Just in
20 :19
غارة تستهدف بلدة ميدون
-
20 :16
العثور على جثة امرأة في مشاريع الهبة – الفوار في صيدا تتمة
-
20 :15
ترامب: يمكن القضاء على إيران في ليلة واحدة وربما المقبلة
-
20 :11
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو حث ترامب على عدم الذهاب إلى وقف إطلاق النار في الوقت الحالي وأعرب عن قلقه بشأن مخاطر هذه الخطوة
-
20 :05
وزارة الصحة: شهيد بغارة مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في الحمادية بمنطقة صور
-
19 :55
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جويا وأخرى استهدفت بلدة حاريص
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026