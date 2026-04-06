نقل موقع «أكسيوس» عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن إدارة ترامب قدمت لإيران عدة مقترحات، إلا أن المسؤولين الإيرانيين لم يقبلوها حتى الآن، بحسب مسؤول أميركي.



وأفادت المصادر بأن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي بين طهران وواشنطن خلال الـ48 ساعة القادمة ضئيلة، مشيرة إلى أن المحاولة الأخيرة تمثل الفرصة الوحيدة لمنع تصعيد خطير في الحرب.



كما نقل الموقع عن مصادر أن خطة قصف منشآت الطاقة الإيرانية جاهزة للتنفيذ، وأن الوسطاء أبلغوا إيران بأن اليومين المقبلين هما الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق.



وأوضح "أكسيوس" أن المحادثات تتم من خلال وسطاء باكستانيين ومصريين وأتراك، يعملون على انتزاع ضمانات من إدارة ترامب بعدم استئناف الحرب بعد انتهاء الهدنة المؤقتة.



وأضاف الموقع أن المرحلة الأولى من الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران تتضمن وقفاً محتملاً لإطلاق النار لمدة 45 يوماً، على أن تشمل المرحلة الثانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

