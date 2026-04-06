مقترح أميركي لهدنة مؤقتة.. يليها اتفاق محتمل من مرحلتين؟
06 April 2026
source: tayyar.org
نقل موقع «أكسيوس» عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن إدارة ترامب قدمت لإيران عدة مقترحات، إلا أن المسؤولين الإيرانيين لم يقبلوها حتى الآن، بحسب مسؤول أميركي.
وأفادت المصادر بأن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي بين طهران وواشنطن خلال الـ48 ساعة القادمة ضئيلة، مشيرة إلى أن المحاولة الأخيرة تمثل الفرصة الوحيدة لمنع تصعيد خطير في الحرب.
كما نقل الموقع عن مصادر أن خطة قصف منشآت الطاقة الإيرانية جاهزة للتنفيذ، وأن الوسطاء أبلغوا إيران بأن اليومين المقبلين هما الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق.
وأوضح "أكسيوس" أن المحادثات تتم من خلال وسطاء باكستانيين ومصريين وأتراك، يعملون على انتزاع ضمانات من إدارة ترامب بعدم استئناف الحرب بعد انتهاء الهدنة المؤقتة.
وأضاف الموقع أن المرحلة الأولى من الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران تتضمن وقفاً محتملاً لإطلاق النار لمدة 45 يوماً، على أن تشمل المرحلة الثانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
Just in
09 :32
وكالة الأنباء الرسمية: الجهات المختصة في الفجيرة تعاملت مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات دو بالإمارة بطائرة مسيرة قادمة من إيران
09 :29
"لن تروا له مثيلا!!!".. ترامب ينشر هذا التاريخ: الساعة 8:00 مساء الثلاثاء..! (Skynews) تتمة
09 :12
الجيش الاسرائيلي: خلال الأيام الأخيرة رصدنا منصات إطلاق ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله داخل مبانٍ مدنية في لبنان وقمنا بتدميرها
09 :10
التيار الوطني الحر: على مسؤولي "الحزب" عدم الإختباء بين المدنيين وحصر وجودهم في جبهات المواجهة تتمة
09 :03
موقع "واللا" الإسرائيلي: طواقم الإنقاذ تواصل البحث عن شخصين ما زالا مفقودين تحت ركام المبنى المنهار في حيفا جراء القصف الصاروخي
08 :56
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة "بيك أب" على طريق ميفدون وسقوط إصابتين
عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 نيسان 2026
يوم دامٍ
«المصنع» يختبر ضمانات أميركا للبنان
"يديعوت أحرونوت": "الجيش" شريك في تضليل الحكومة بشأن حزب الله
إستشهاد مسؤول قواتي وزوجته !
بالصور: استهداف شقة في منطقة عين سعاده المتنية!
خاص - انكفاء إعلامي تحت ضغط التحولات؟
أمانة سر البطريركية المارونية عن إلغاء القافلة الإنسانية إلى الجنوب: انتهاك للقانون الدولي الإنساني
بالصورة: " الحزب" ينشر خريطة .. ما هي؟!
خاص - يُخابر العدو.. عميلٌ في أحد مساجد بيروت!
التقرير اليومي للعدوان: 1461 شهيدًا!
مأساة في رميش... فقدت جنينها بسبب الطرقات المقفلة!
8 غارات على الضاحية حتى الآن.. ماذا استهدفت إسرائيل؟
حصيلة أولية للغارة على الجناح....
الجيش ينعى الشهيد نحله بعد غارة على كفرحتى
جعجع يرد على كلام الرئيس عون عن السلم الأهلي: الدولة هي التي ترسّخه
بالفيديو - مجزرة في الجناح: من دون إنذار... غارة على مبنى من 3 طوابق!
بينهم طفلة... استشهاد 7 جرّاء غارة
بالفيديو: بالونات حرارية فوق بيروت والضاحية
عودة في أحد الشعانين: مُؤْلِمٌ أَنْ يَبْقَى الشَّعْبُ مُثْقَلًا بِالأَوْجاعِ وقَلِقًا على مَصيرِه
09 :32
وكالة الأنباء الرسمية: الجهات المختصة في الفجيرة تعاملت مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات دو بالإمارة بطائرة مسيرة قادمة من إيران
-
09 :29
"لن تروا له مثيلا!!!".. ترامب ينشر هذا التاريخ: الساعة 8:00 مساء الثلاثاء..! (Skynews) تتمة
-
09 :12
الجيش الاسرائيلي: خلال الأيام الأخيرة رصدنا منصات إطلاق ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله داخل مبانٍ مدنية في لبنان وقمنا بتدميرها
-
09 :10
التيار الوطني الحر: على مسؤولي "الحزب" عدم الإختباء بين المدنيين وحصر وجودهم في جبهات المواجهة تتمة
-
09 :03
موقع "واللا" الإسرائيلي: طواقم الإنقاذ تواصل البحث عن شخصين ما زالا مفقودين تحت ركام المبنى المنهار في حيفا جراء القصف الصاروخي
-
08 :56
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة "بيك أب" على طريق ميفدون وسقوط إصابتين
"لن تروا له مثيلا!!!".. ترامب ينشر هذا التاريخ: الساعة 8:00 مساء الثلاثاء..!
-
-
-
06 April 2026
-
التيار الوطني الحر: على مسؤولي "الحزب" عدم الإختباء بين المدنيين وحصر وجودهم في جبهات المواجهة
-
-
-
06 April 2026
-
فريد البستاني يدق ناقوس الخطر: لضمان إنتظام سلاسل الإمداد لمستلزمات الحياة الأساسية
-
-
-
06 April 2026
-
الذهب يتراجع في بداية الأسبوع
-
-
06 April 2026
-
ترامب ينشر تذكيراً بالموعد النهائي لتدمير محطات الطاقة في إيران
-
-
-
06 April 2026
-
بعد وعيد ترامب.. تفاصيل "الفرصة الأخيرة" لوقف حرب إيران
-
-
-
06 April 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 نيسان 2026
-
-
-
06 April 2026
-
قتيلان ومفقودان تحت الأنقاض في حيفا بعد هجوم إيراني
-
-
-
06 April 2026
-
يوم دامٍ
-
-
-
06 April 2026
-
«المصنع» يختبر ضمانات أميركا للبنان
-
-
-
06 April 2026