استشهد مسؤول القوات اللبنانية في منطقة يحشوش بيار معوض جراء الاستهداف الإسرائيلي الذي طال شقة في الطابق الثالث ، التي تبين فيما بعد بأنها خالية تماماً وغير مسكونة، من مبنًى في المشروع الماروني في منطقة تلال عين سعاده بالقرب من سجن روميه في المتن، متأثراً بجراحٍ أصيب بها . وكان معوض يسكن الطابق الثاني من المبنى نفسه هو وزوجته فلافيا ، التي استشهدت أيضاً متأثرةً بجراحها. فيما أعلن مختار عين سعادة روجيه ابراهيم أنه حتى الساعة، هناك 3 شهداء جراء الاستهداف الإسرائيلي.