النهار: صدمة حادّة بانسحاب الجيش من البلدات المسيحية... "هبّة" دولية وأوروبية تتخوّف على اليونيفيل











الأخبار: بري: عراقجي أكد لي الترابط بين لبنان وإيران في أي إتفاقٍ











اللواء: جيش الاحتلال غير جاهز «للمنطقة العازلة».. وتصعيد جنوني من الضاحية إلى الجنوب

اتصال بين عون والسوداني وسلام يجدِّد الحرص على المفاوضات.. والأنظار تتجه إلى مجلس الوزراء











الديار: لــبــــــنــان عـلـى أبـــواب أخـــطـــــر مــرحــلــة

عتب خليجي... الفاتيكان يتحرك ميدانيا... إطلالة مصارحة لعون

البناء:ترامب يتراجع عن التهديد أمام «البرميل»… والصين تطل عبر شراكة مع باكستان | «إسرائيل» ترتبك مع خطر الخروج الأميركي من حرب إيران والفشل في حرب لبنان | المقاومة تظهر اقتدارها في عملية بيت ليف والمستوطنون يسألون عن زوال التهديد

نداء الوطن: السفير البابوي "سامريّ صالح" على الشريط الحدودي

"كلّن رح بِفِلّوا"... ويبقى مسيحيو الجنوب











الجمهورية: إسرائيل تعلن إستراتيجيتها في الجنوب

عون: التفاوض الحل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار











المدن: الحرب على لبنان: إستهداف "قائد كبير وقيادي" في خلدة والجناح













l'orient le jour: Frappes sur Khaldé et Jnah, au sud de Beyrouth : l'armée israélienne revendique des bombardements distincts, dont sur un « haut commandant » du Hezbollah











عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: طهران تحت النار... وواشنطن تفعّل «الخيار البري»











الأنباء الكويتية: الرئيس اللبناني أكد الحرص على أمن الجامعة الأمريكية في بيروت

إسرائيل تمضي نحو المنطقة العازلة.. و«السلم الأهلي» حضر في دار الفتوى