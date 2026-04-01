عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 نيسان 2026
01 April 2026
4 days ago
source: tayyar.org
النهار: صدمة حادّة بانسحاب الجيش من البلدات المسيحية... "هبّة" دولية وأوروبية تتخوّف على اليونيفيل
الأخبار: بري: عراقجي أكد لي الترابط بين لبنان وإيران في أي إتفاقٍ
اللواء: جيش الاحتلال غير جاهز «للمنطقة العازلة».. وتصعيد جنوني من الضاحية إلى الجنوب
اتصال بين عون والسوداني وسلام يجدِّد الحرص على المفاوضات.. والأنظار تتجه إلى مجلس الوزراء
الديار: لــبــــــنــان عـلـى أبـــواب أخـــطـــــر مــرحــلــة
عتب خليجي... الفاتيكان يتحرك ميدانيا... إطلالة مصارحة لعون
البناء:ترامب يتراجع عن التهديد أمام «البرميل»… والصين تطل عبر شراكة مع باكستان | «إسرائيل» ترتبك مع خطر الخروج الأميركي من حرب إيران والفشل في حرب لبنان | المقاومة تظهر اقتدارها في عملية بيت ليف والمستوطنون يسألون عن زوال التهديد
نداء الوطن: السفير البابوي "سامريّ صالح" على الشريط الحدودي
"كلّن رح بِفِلّوا"... ويبقى مسيحيو الجنوب
الجمهورية: إسرائيل تعلن إستراتيجيتها في الجنوب
عون: التفاوض الحل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار
المدن: الحرب على لبنان: إستهداف "قائد كبير وقيادي" في خلدة والجناح
l'orient le jour: Frappes sur Khaldé et Jnah, au sud de Beyrouth : l'armée israélienne revendique des bombardements distincts, dont sur un « haut commandant » du Hezbollah
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: طهران تحت النار... وواشنطن تفعّل «الخيار البري»
الأنباء الكويتية: الرئيس اللبناني أكد الحرص على أمن الجامعة الأمريكية في بيروت
إسرائيل تمضي نحو المنطقة العازلة.. و«السلم الأهلي» حضر في دار الفتوى
23 :21
️العثور على جثة سيدة من آل مطر كانت متواجدة في زيارة لعائلة الشهيد بيار معوض لحظة وقوع الغارة
23 :15
مراسل الجديد: استشهاد رئيس بلدية عبا محمد حسين ترحيني وشرطي البلدية محمد مصطفى ترحيني جراء غارة على بلدة عبا في النبطية
23 :14
صاحب الشقة المستهدفة في منطقة عين سعادة: الشقة فارغة ولم أقم بإيجارها لأي شخص والشقة مغلقة كلياً
23 :06
مصادر وزارية للـ LBCI:
- وفي المعلومات ان مصر تلعب دورا اساسيا في هذا المجال لكن لبنان لم ينتزع حتى اللحظة اي ضمانات في هذا المجال
- لبنان وبتوجيهات من رئيسي الجمهورية والحكومة تواصل مع الجانب المصري للتوسط مع اسرائيل بهدف تجميد الضربة على المصنع
23 :03
إستشهاد مسؤول قواتي وزوجته ! تتمة
22 :51
مختار عين سعادة روجيه ابراهيم: حتى الساعة هناك 3 شهداء جراء الاستهدف الإسرائيلي
أمانة سر البطريركية المارونية عن إلغاء القافلة الإنسانية إلى الجنوب: انتهاك للقانون الدولي الإنساني
بالصورة: " الحزب" ينشر خريطة .. ما هي؟!
خاص - يُخابر العدو.. عميلٌ في أحد مساجد بيروت!
التقرير اليومي للعدوان: 1461 شهيدًا!
مأساة في رميش... فقدت جنينها بسبب الطرقات المقفلة!
8 غارات على الضاحية حتى الآن.. ماذا استهدفت إسرائيل؟
حصيلة أولية للغارة على الجناح....
الجيش ينعى الشهيد نحله بعد غارة على كفرحتى
جعجع يرد على كلام الرئيس عون عن السلم الأهلي: الدولة هي التي ترسّخه
بالفيديو - مجزرة في الجناح: من دون إنذار... غارة على مبنى من 3 طوابق!
بينهم طفلة... استشهاد 7 جرّاء غارة
بالفيديو: بالونات حرارية فوق بيروت والضاحية
عودة في أحد الشعانين: مُؤْلِمٌ أَنْ يَبْقَى الشَّعْبُ مُثْقَلًا بِالأَوْجاعِ وقَلِقًا على مَصيرِه
بالصورة: استشهاد عائلة نازحة بأكملها!
خاص - تراجع في التواصل مع عون وسلام؟!
تهديد "إسرائيلي" واضح ومباشر للبنان من سورية
رئيس الجمهورية من بكركي: ألف عدو برات الدار ولا عدو جوات الدار والتفاوض ليس تنازلا
حزب الله إستهدف بارجة عسكريّة إسرائيليّة
غارات إسرائيلية ليلية وهجمات صاروخية لحزب الله فجر الأحد في جنوب لبنان
الوضع الداخلي لا يزال ممسوكاً أمنياً
إستشهاد مسؤول قواتي وزوجته !
05 April 2026
بالصور: استهداف شقة في منطقة عين سعاده المتنية!
05 April 2026
خاص - انكفاء إعلامي تحت ضغط التحولات؟
05 April 2026
-
أمانة سر البطريركية المارونية عن إلغاء القافلة الإنسانية إلى الجنوب: انتهاك للقانون الدولي الإنساني
05 April 2026
-
بالصورة: " الحزب" ينشر خريطة .. ما هي؟!
05 April 2026
-
خاص - يُخابر العدو.. عميلٌ في أحد مساجد بيروت!
05 April 2026
-
التقرير اليومي للعدوان: 1461 شهيدًا!
05 April 2026
-
مأساة في رميش... فقدت جنينها بسبب الطرقات المقفلة!
05 April 2026
-
ماذا كشف ترامب عن الطيار الأميركي الثاني الذي أُنقِذ؟
05 April 2026
-
8 غارات على الضاحية حتى الآن.. ماذا استهدفت إسرائيل؟
05 April 2026