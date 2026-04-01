خامنئي في رسالة لقاسم: ثقة بقدرتكم على إفشال مخططات الاحتلال
01 April 2026
20 secs ago
source: الميادين
الميادين: بعث قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي رسالة إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أعرب فيها عن تقديره لمواساته وتعازيه بمناسبة استشهاد قائد الثورة الإسلامية العظيم، آية الله العظمى السيد علي خامنئي، لافتاً الانتباه إلى مشاعر الحب والوفاء التي عبّر عنها مجاهدو حزب الله اللبنانيون نيابة عن أنفسهم.
وأشار السيد الخامنئي في رسالته إلى أن الصمود والاستقامة أمام أعتى أعداء الأمة الإسلامية، من الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني، تعد من أبرز صفات الإمام القائد الشهيد.
كما نوّه بالاستمرار في مسيرة المقاومة طوال سنوات قيادة هذا القائد، مع تقديم شهداء غالين مثل الحاج قاسم سليماني وبقية القادة الكبار في حرس الثورة والجيش، كدليل على مصداقية هذا النهج.
وأكد أن تاريخ المقاومة الإسلامية مليء بالنضال والشجاعة والتضحيات، حيث قدم قادة المقاومة حياتهم في سبيل الدفاع عن الأمة دون خوف من أي تهديد.
وأضاف أن قادة حزب الله، من الشهيد الشيخ راغب حرب، والسيد عباس الموسوي، وصولاً إلى السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، كانوا "نماذج حقيقية لهذا النهج الثابت."
وخاطب السيد الخامنئي الأمين العام لحزب الله قائلاً، إن "فضيلته يقود اليوم الحركة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ المقاومة"، مؤكداً ثقته في حنكته وذكائه وشجاعته لإفشال مخططات العدو الصهيوني وسحقها، وإعادة الفخر والهناء للشعب اللبناني.
واختتم رسالته بالتأكيد على أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابتة على خطى الإمام الراحل والقائد الشهيد تواصل دعم المقاومة ضد العدو الصهيوني والأميركي، مع تمنياته بالتوفيق لجميع الإخوة المجاهدين.
Just in
05 :25
وزارة الداخلية البحرينية: الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في منشأة تابعة لإحدى الشركات إثر اعتداء إيراني
05 :23
وزير الخارجية الأميركي: هناك إمكانية لعقد اجتماع مباشر مع إيران "في وقت ما"
05 :17
حريق كبير في مطار الكويت بعد اعتداءات بمسيّرات إيرانية (سكاي نيوز عربية)
04 :57
إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل قطر (سكاي نيوز عربية)
04 :42
4 غارات معادية استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي
04 :39
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار ونطالب بوقف الحروب في المنطقة بأكملها (روسيا اليوم)
"12 قتيلا" في قصف إسرائيلي قرب بيروت... وتضارب بشأن الهدف
Just in
05 :25
وزارة الداخلية البحرينية: الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في منشأة تابعة لإحدى الشركات إثر اعتداء إيراني
05 :23
وزير الخارجية الأميركي: هناك إمكانية لعقد اجتماع مباشر مع إيران "في وقت ما"
05 :17
حريق كبير في مطار الكويت بعد اعتداءات بمسيّرات إيرانية (سكاي نيوز عربية) تتمة
04 :57
إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل قطر (سكاي نيوز عربية) تتمة
04 :42
4 غارات معادية استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي
04 :39
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار ونطالب بوقف الحروب في المنطقة بأكملها (روسيا اليوم) تتمة
01 April 2026
01 April 2026
01 April 2026
01 April 2026
01 April 2026
01 April 2026
01 April 2026
01 April 2026
01 April 2026
31 March 2026