"لبنان القوي" للحكومة: صارحي اللبنانيين!
-
31 March 2026
-
12 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش الأوضاع العامة وأصدر البيان الآتي:
1- مع دخول الحرب شهرها الثاني في الإقليم وعلى لبنان، يعرب التكتل عن قلقه من توسّع الحرب وامتدادها زمنياً بما تحمله من مخاطر على وجود لبنان. ويستغرب التكتل مستوى تعاطي الحكومة لجهة وقف العدوان الإسرائيلي والتصدي لنتائجه ،بما يوحي أنها تعتمد الحدّ الأدنى من الإتصالات الخارجية والتدابير الداخلية .
ويدعو التكتل الحكومة الى مصارحة اللبنانيين بما تقوم به لوقف العدوان ومنع الفتنة واحتضان المواطنين المهجرين من قراهم وبلداتهم ومدنهم بفعل العدوان، وتوفير حاجاتهم المعيشية واتخاذ التدابير الإقتصادية والأمنية اللازمة في كل المناطق ودعم صمود المواطنين الذين قرروا البقاء في أرضهم في القرى الحدودية.
2- يعتبر التكتل أن المسار الذي إنطلق به التيار الوطني الحر تحت عنوان حماية لبنان يشكل قاعدةً واضحة يبنى عليها وطنياً للتصدي لإنعكاسات الحرب وفي مقدمتها منع الفتنة التي يخطط لها أو يريدها البعض.
-
Just in
-
20 :10
-
20 :04
-
20 :04
-
19 :51
-
19 :50
-
19 :49
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
-
-
-
31 March 2026
-
-
-
-
31 March 2026
-
-
-
-
31 March 2026
-
-
-
-
31 March 2026
-
-
-
-
31 March 2026
-
-
-
31 March 2026
-
-
-
-
31 March 2026
-
-
-
31 March 2026
-
-
-
31 March 2026
-
-
-
-
31 March 2026