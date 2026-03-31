وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء:

حارة حريك الغبيري الليلكي الحدث برج البراجنة تحويطة الغدير الشياح

وأوضح أن الجيش الاسرائيلي يواصل "العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية الجنوبية".

وأكد أن الجيش الاسرائيلي "لا ينوي المساس بكم ولذلك وحرصًا على سلامتكم عليكم الإخلاء فورًا".