تنقل مصادر سياسية لبنانية عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة لن تتفاعل مع المبادرات التفاوضية اللبنانية قبل تطبيق عملي للقرارات التي اتخذتها حكومة لبنان لحلّ عقدة سلاح حزب الله في لبنان، وفكّ الإرتباط العسكري والمالي والسياسي عن إيران. ويشير المسؤولون وفق المصادر الى أن مفعول الدبلوماسية انتهى وكما أراد حزب الله أن تكون الكلمة للميدان فستكون الكلمة للميدان، ولا كلام قبل ذلك، ويؤكدون أن الهدف المركزي الأميركي - الإسرائيلي هو إنهاء حزب الله عسكرياً وسياسياً، ويكشفوا أن القرار الأخير للحكومة اعتبار حزب الله منظمة خارجة عن القانون اتُخِذ تحت وطأة الضغط الخارجي على الحكومة قبل فقدان الثقة الدولية بها بشكل نهائي.