الوجود المسيحي في الشرق بين التحديات الراهنة وآمال البقاء.... جان بو شعيا
-
31 March 2026
-
8 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
يشكّل الوجود المسيحي في الشرق أحد أقدم الجذور الحضارية في المنطقة، حيث تعود جذوره إلى بدايات المسيحية الأولى في فلسطين وبلاد الشام والعراق ومصر. وعلى مرّ القرون، لعب المسيحيون دورًا محوريًا في صياغة الهوية الثقافية والفكرية للمشرق، وأسهموا في مجالات التعليم والطبّ والصحافة والسياسة. غير أنّ هذا الوجود يواجه اليوم تحدّيات متزايدة تهدّد استمراريته، خاصّة في ظلّ التحوّلات السياسية والأمنية التي تعصف بالمنطقة.
في السنوات الأخيرة، ازدادت المخاوف على مصير المسيحيين في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد تصاعد التوتّرات والصراعات المسلّحة. وقد أدّت الممارسات الإسرائيلية الأخيرة، بما فيها التصعيد العسكري والتضييق على السكان في الأراضي الفلسطينية، إلى زيادة حالة القلق لدى المسيحيين، لا سيّما في القدس وبيت لحم، حيث تتداخل الاعتبارات الدينية بالواقع السياسي المعقّد. وفي هذا السياق، أثار منع أسقف اللاتين من الاحتفال بأحد الشعانين جدلًا واسعًا، إذ اعتُبر مؤشرًا إضافيًا على القيود المفروضة على الحرّيات الدينية، ما يعمّق الشعور بالقلق لدى أبناء هذه الطائفة. ويخشى كثيرون من أن تؤدّي هذه السياسات إلى تسريع وتيرة الهجرة، ما يفرغ الأرض من مكوّنها التاريخي الأصيل.
أمّا في سوريا، فقد تركت الحرب المستمرّة منذ أكثر من عقد آثارًا عميقة على النسيج الاجتماعي، وكان المسيحيون من بين الفئات التي تضرّرت بشدة. فقد دفعت الظروف الأمنية الصعبة، والانهيار الاقتصادي، وانعدام الاستقرار، آلاف العائلات إلى مغادرة البلاد بحثًا عن الأمان وفرص الحياة. وفي خضمّ الحديث عن وحدة سوريا والحفاظ على نسيجها الوطني، برزت آمال لدى كثيرين بإمكانية الوصول إلى صيغة مواطنة جامعة تعيد إحياء الدور المسيحي في الحياة العامة. إلا أنّ هذه التطلّعات لم تتحقّق حتى اليوم، في ظلّ استمرار الأزمات وتعقّد المشهد السياسي، ما أبقى حالة القلق قائمة بشأن المستقبل.
لا تقتصر التحدّيات على الجوانب الأمنية فقط، بل تشمل أيضًا التحوّلات الديموغرافية والتراجع في الحضور السياسي والاجتماعي. فمع تزايد الهجرة، يتضاءل تأثير المسيحيين في مجتمعاتهم، ما يطرح تساؤلات جدّية حول مستقبل التعدّدية في الشرق. وفي المقابل، تبرز دعوات متزايدة للحفاظ على هذا التنوّع بوصفه عنصرًا أساسيًا في استقرار المنطقة وثرائها الثقافي.
وفي الخلاصة، يبرز لبنان، بمساحته البالغة 10452 كيلومترًا مربعًا، كنموذج دقيق يعكس أهمّية التعدّدية والتعايش بين مختلف مكوّنات المجتمع. فرغم التحدّيات السياسية والاقتصادية، تبقى وحدة أبنائه على اختلاف أطيافهم الدينية والثقافية ضرورة وطنية للحفاظ على هذا النموذج الفريد. إنّ صون العيش المشترك وتعزيز روح المواطنة يشكّلان حجر الأساس لضمان استمرار الدور المسيحي، إلى جانب باقي المكوّنات، في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتوازنًا للمنطقة بأسرها.
-
Just in
-
11 :01
وزيرا الدفاع الإيطاليّ والفرنسيّ: نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الأمنيّ في لبنان
-
10 :54
مستشفى رمبام الإسرائيلي:
- نقل 4 جرحى من جنود الجيش الإسرائيلي إثر المعارك بجنوب لبنان أحدهم في حالة خطرة
- نقل 54 جنديا إسرائيليًا إلى المستشفى منذ بدء المعارك جنوب لبنان ولا يزال 17 منهم يتلقون العلاج
-
10 :46
القناة 15 الإسرائيلية: قرار بوقف شراء المعدات العسكرية من فرنسا باستثناء العقود القائمة
-
10 :40
"الجزيرة": اعتراض مسيرة وسط مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق
-
10 :39
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز يخضع لسيطرة مقاتلينا بشكل كامل وحازم
-
10 :32
غارات إسرائيليّة على بلدتَي القليلة ومجدل زون في قضاء صور
-
إستعدّوا: الحرارة تتخطّى معدّلاتها مع غبار وأمطار!
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
