أجواء سلبية.. لا وقف لإطلاق النار بل تصعيد!
31 March 2026
7 secs ago
source: البناء
بقي التصعيد العسكري على مختلف الجبهات سيّد الموقف مع ارتفاع وتيرة العدوان الإسرائيلي باستهداف المدنيين وطواقم الإسعاف والإغاثة والمنازل والمؤسسات الاجتماعية ومحطات الوقود (الأمانة)، وتقطيع أوصال الجنوب وتوجيه إنذارات إلى قرى في البقاع الغربي للمرة الأولى، يبدو أن أفق التفاوض لوقف الأعمال العدائيّة لا يزال بعيداً والوساطات الدولية لا سيما المصرية والفرنسية وصلتا إلى حائط مسدود في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار وإصراره على استمرار عملياته العسكرية للوصول إلى مجرى نهر الليطاني وفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» والتي لفتت إلى أن وزير الخارجية المصري والمسؤولين الفرنسيين الذي التقوا وتواصلوا مع المسؤولين الإسرائيليين والتقوا المسؤولين الرسميين خرجوا جميعاً بأجواء سلبية لا تشي بقرب وقف إطلاق النار بل بمزيد من التعقيد والتصعيد وأن «إسرائيل» وضعت مهلة أسابيع عدة قد تصل إلى شهرين للانتهاء من عملياتها العسكرية التي تهدف للوصول إلى الليطاني للقضاء على خطر حزب الله واستعادة أمن شمال الحدود.
09 :31
معادلة الحزب: الاستقالة تعني المواجهة (الجمهورية) تتمة
09 :12
أسعار المحروقات تواصل الارتفاع! تتمة
09 :10
المريضة هدى حداد في مستشفى سرحال بحاجة بشكل عاجل إلى وحدة دم من فئة A+ للتواصل: 03451590
09 :09
الصحة الإسرائيلية: نقل 6131 مصابا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب بينهم 118 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج
08 :56
الجيش الاسرائيلي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني لاخلاء منازلهم والتوجه فورًا إلى شمال نهر الزهراني
08 :53
أدرعي: اعتقلنا عنصرًا من حزب الله وقضينا على عناصر تم رصدهم أثناء محاولات نصب كمائن في جنوب لبنان تتمة
حل وسطي لأزمة السفير الايراني!
هجوم على ناقلة كويتية في مرسى دبي يشعل النار فيها.. ويرفع أسعار النفط!
بالصور - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في لبنان.. هذا ما حصل خلال اشتباك من مسافة صفر!
«يسرائيل هيوم»: مَن يعتقد أنّ وقف إطلاق النار سواء غداً أو بعد أيام سيؤدّي إلى إنهاء «حزب الله» فهو مخطئ
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 31 آذار 2026
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 31 آذار 2026
العدو يغرق «بالوحول» اللبنانيّة
15 ضابطاً وجندياً بين قتيل وجريح في مواجهات القطاع الاوسط
إسرائيل توسّع «السيطرة النارية» جنوب لبنان
تهديد إسرائيلي إلى سكان هذه القرى اللبنانية!
"التيار الوطني الحر" استكمل جولته لتقديم "مقترح حماية لبنان" بلقاء أرسلان ووهاب
اليونيفيل: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بلدة بني حيان
انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات قضاء حاصبيا
خاص - فصل إيران بين واشنطن وتل أبيب يطيل أمد الحرب في لبنان... لهذه الأسباب!
إزالة 11 خيمة للنّازحين في الشّويفات؟
شو الوضع؟ إسرائيل تواصل استهداف الجيش والمدنيين... الرئيس عون يجزم بعدم القدرة على تهديد السلم الداخلي
الجيش ينعي شهيده!
لبنان يلاحق "جاسوس الموساد" !
إرتباك أميركي وقلق إسرائيلي
إليكم حصيلة الغارة على الضاحية الجنوبية صباحًا...
31 March 2026
خيار محفوف بالمخاطر.. ماذا يعني غزو أميركا لإيران بريا؟
الذهب يتكبد أكبر خسارة شهرية منذ 17 عامًا…
