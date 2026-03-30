خاص - فصل إيران بين واشنطن وتل أبيب يطيل أمد الحرب في لبنان... لهذه الأسباب!
30 March 2026
9 secs ago
source: tayyar.org
في ضوء المعطيات المستجدة، ولا سيما التسريبات المتداولة اليوم حيال الموقف الإيراني من المفاوضات الجارية والاتفاق المرتقب، لجهة أن طهران قد تقدم على خطوة الفصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أي الالتزام بهدنة واتفاق مع الأميركيين مع بقاء إسرائيل هدفًا للصواريخ الإيرانية في حال لم تشمل المفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، تشير مصادر سياسية إلى أن هذا الموقف، في حال صحّ، يثير تعقيدات ومخاوف جدية.
وتلفت هذه المصادر إلى أن أي اتفاق من هذا النوع، إذا لم يتضمن وقفًا شاملاً للحرب الإسرائيلية على لبنان، من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من التعقيد في المشهد الإقليمي، إذ إن استبعاد تل أبيب من أي تفاهمات قد يمنحها هامشًا أوسع للتحرك عسكريًا، وربما تصعيد عملياتها داخل الأراضي اللبنانية دون قيود فعلية.
وترى المصادر أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى إطالة أمد الحرب لأشهر إضافية، في ظل غياب مظلة دولية ضامنة لوقف شامل لإطلاق النار، ما يضع لبنان أمام مرحلة أكثر خطورة تتداخل فيها الحسابات الإقليمية مع الميدان بشكل مباشر.
Just in
19 :52
"التيار الوطني الحر" استكمل جولته لتقديم "مقترح حماية لبنان" بلقاء أرسلان ووهاب تتمة
19 :38
اليونيفيل: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة اثنين أحدهما بجروح خطيرة إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بلدة بني حيان
19 :33
انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات قضاء حاصبيا تتمة
19 :22
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها
19 :13
إزالة 11 خيمة للنّازحين في الشّويفات؟ تتمة
19 :10
حزب الله: فجّرنا عبوة ناسفة مضادة للأفراد بقوّة إسرائيليّة على طريق عيترون باتّجاه بلدة عيناتا
19 :52
"التيار الوطني الحر" استكمل جولته لتقديم "مقترح حماية لبنان" بلقاء أرسلان ووهاب تتمة
19 :38
اليونيفيل: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة اثنين أحدهما بجروح خطيرة إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بلدة بني حيان
19 :33
انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات قضاء حاصبيا تتمة
19 :22
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها
19 :13
إزالة 11 خيمة للنّازحين في الشّويفات؟ تتمة
19 :10
حزب الله: فجّرنا عبوة ناسفة مضادة للأفراد بقوّة إسرائيليّة على طريق عيترون باتّجاه بلدة عيناتا
