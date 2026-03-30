قافلة إغاثية إلى القرى الحدودية: تعزيز الصمود وترسيخ ارتباط الأهالي بأرضهم
30 March 2026
44 mins ago
source: tayyar.org
أعلنت رابطة "كاريتاس" - لبنان في بيان انها "في تجلٍّ واضح للتكاتف الإنساني والوطني، سيّرت، اليوم قافلة إغاثية وصلت الى مدينة صور، العدوسية، الحجة، كفروا والعيشية في جنوب لبنان، في خطوة تستهدف احتضان العائلات المتأثرة وتعزيز قدرتها على الثبات والبقاء في أرضها في مواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد".
جابت القافلة، بحسب البيان، "بلدات أبى سكانها إلا أن يتمسكوا بقراهم ويرفضوا النزوح عنها، حيث تم توزيع مستلزمات أساسية تُعالج الأولويات الأشد إلحاحاً لدى السكان المحليين، على غرار ما وُزِّع في المحطات السابقة، وذلك في إطار شراكة إنسانية تجمع كاريتاس لبنان والبعثة البابوية في لبنان ومؤسستَي Oeuvre d'Orient وSolidarity والمطران مروان شربل تابت من الأبرشية المارونية في كندا الذي أسهم إلى جانب كهنة أبرشيته في دعم هذه المبادرة".
ترأس القافلة السفير البابوي المطران باولو بورجيا، ورافقه وفد من الرابطة المارونية ضم رئيس لجنة المناطق ريمون عازار ومقرر اللجنة يوسف العما،ر في حضور راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم، إلى جانب رئيس رابطة "كاريتاس" - لبنان الأب سمير غاوي، المرشد العام للرابطة الأرشمندريت نعمان قزحيا، منسق جهاز الأقاليم الأب بسام سعد وممثلين عن المؤسسات الشريكة، في رسالة جلية عن توحّد الجهود في خدمة الإنسان وصون كرامته.
شددت الرابطة على أن "مساندة الأهالي في بلداتهم لا تقف عند حدود الاستجابة للمتطلبات الآنية، بل تمتد لتشمل تمكينهم من الصمود والبقاء متجذّرين في أرضهم، بوصف ذلك ركيزةً جوهرية في الحفاظ على اللحمة الاجتماعية والانتماء الوطني".
وأكدت "كاريتاس" - لبنان "في ضوء المعطيات الراهنة، من جديد تمسكها الراسخ بمواصلة مسيرتها الإنسانية إلى جانب اللبنانيين جميعاً، انطلاقاً من ثوابتها القائمة على كرامة الإنسان والتضامن، وإيماناً بأن الإنسان يظل في صميم كل استجابة، وأن التشبث بالأرض ليس سوى فعل رجاء وشهادة على الأمل".
16 :50
وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء عدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل قليل
16 :40
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لـ"الجزيرة":
- النظام الإيراني أنفق ثروة بلاده لدعم حزب الله وحماس ومليشيات بالعراق وتهديد جيرانه بلا داع
- الصواريخ قصيرة المدى التي تطلقها إيران هدفها مهاجمة #السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين
- القبول بسيادة إيران على مضيق هرمز مرفوض وسابقة خطيرة تسمح لدول بالاستيلاء على ممرات مائية دولي
- مضيق هرمز سيفتح بطريقة أو بأخرى حين تنتهي عمليتنا العسكرية في إيران
16 :36
"تسنيم" عن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إسماعيل قاآني: على أميركا وإسرائيل الاعتياد على النظام الجديد بالمنطقة
16 :35
إرتباك أميركي وقلق إسرائيلي تتمة
16 :20
"بلومبرغ" عن ترامب: إيران تريد التسوية والحرب تسير بشكل جيد لا يصدق
16 :15
وزير الداخلية أحمد الحجار لـ"الجديد":
- الأولوية اليوم هي للوضع الامني وتأمين النازحين في كامل لبنان لا سيما العاصمة بيروت التي تشهد كثافة نزوح
- بحثت مع مدير عام قوى الأمن الداخلي ورئيس شعبة المعلومات الشكاوى من ازدياد عمليات النشل في العاصمة وقد بدأت الملاحقات وجرى توقيف أشخاص
- لا يوجد سلاح في مراكز الإيواء ولا يمكن القبول بذلك والقوى الأمنية تعزز انتشارها لحماية المواطنين
- نقوم بحل أزمة زحمة السير في بيروت والمناطق الأخرى وإزالة السيارات المخالفة مع مراعاة ظروف النروح والحرب
إرتباك أميركي وقلق إسرائيلي
إليكم حصيلة الغارة على الضاحية الجنوبية صباحًا...
الرئيس عون: اليد التي ستمتدّ على السلم الأهلي ستُقطع!
وهّاب استقبل وفدًا من "لبنان القوي": لمواجهة مشاريع الإقتتال الداخلي
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
"الخارجيّة" معزّيةً إندونيسيا: الاعتداء على "اليونيفيل" أمر مرفوض!
سلام: لا يجوز أن يبقى مصير اللبنانيين رهناً بحسابات تتجاوز مصلحة لبنان
خاص - فكّ الارتباط: رهان صعب في معادلة إقليمية مفتوحة!
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سفير إيران لدى لبنان سيواصل عمله في بيروت
استهداف حاجز للجيش في العامرية... وإصابات بين العناصر
بالفيديو: استهداف مدرسة في صور
إليكم أيام العطلة الرسميّة بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح...
بالفيديو: غارات ودمار هائل وشهداء
الخوري: خيارنا واضح بمواجهة التطرف وحماية صيغة "العيش معاً"
بالفيديو والصورة: استهداف شقة في الضاحية الجنوبية
تعليقٌ إسرائيليّ حول طرد السفير الإيراني: "شيباني يحتسي قهوته في بيروت ويسخر من الدولة"!
هدوء حذر... ماذا حصل في مخيم عين الحلوة ليلًا!
الحزب يستهدف تجمعات لجنود وآليات العدو في العديسة والمالكية ومستوطنة كريات شمونة
المولدات ستعود إلى التقنين مجدداً!؟
مصر: تصعيد متوقع وقلق من تفجير داخلي والحل بيد أميركا
16 :50
وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء عدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل قليل
16 :40
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لـ"الجزيرة":
- النظام الإيراني أنفق ثروة بلاده لدعم حزب الله وحماس ومليشيات بالعراق وتهديد جيرانه بلا داع
- الصواريخ قصيرة المدى التي تطلقها إيران هدفها مهاجمة #السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين
- القبول بسيادة إيران على مضيق هرمز مرفوض وسابقة خطيرة تسمح لدول بالاستيلاء على ممرات مائية دولي
- مضيق هرمز سيفتح بطريقة أو بأخرى حين تنتهي عمليتنا العسكرية في إيران
16 :36
"تسنيم" عن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إسماعيل قاآني: على أميركا وإسرائيل الاعتياد على النظام الجديد بالمنطقة
16 :35
إرتباك أميركي وقلق إسرائيلي تتمة
16 :20
"بلومبرغ" عن ترامب: إيران تريد التسوية والحرب تسير بشكل جيد لا يصدق
16 :15
وزير الداخلية أحمد الحجار لـ"الجديد":
- الأولوية اليوم هي للوضع الامني وتأمين النازحين في كامل لبنان لا سيما العاصمة بيروت التي تشهد كثافة نزوح
- بحثت مع مدير عام قوى الأمن الداخلي ورئيس شعبة المعلومات الشكاوى من ازدياد عمليات النشل في العاصمة وقد بدأت الملاحقات وجرى توقيف أشخاص
- لا يوجد سلاح في مراكز الإيواء ولا يمكن القبول بذلك والقوى الأمنية تعزز انتشارها لحماية المواطنين
- نقوم بحل أزمة زحمة السير في بيروت والمناطق الأخرى وإزالة السيارات المخالفة مع مراعاة ظروف النروح والحرب
30 March 2026
30 March 2026
30 March 2026
30 March 2026
30 March 2026
30 March 2026
30 March 2026
30 March 2026
30 March 2026
