أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة إدارية قضت بإقفال جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد، حيث تقفل جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات يومي الجمعة في 3 نيسان 2026 والإثنين في ٦ نيسان 2026 لمناسبة الجمعة العظيمة والفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي.

كما تقفل جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات يومي الجمعة في ١٠ نيسان 2026 والإثنين في ۱۳ نيسان 2026 لمناسبة الجمعة العظيمة والفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.