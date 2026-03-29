خاص - "الثنائي" يلوح بصدمة للداخل!
-
29 March 2026
-
8 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
يشهد لبنان تحولات حاسمة في ظل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، حيث تتكشف تطورات قد تُغيّر قواعد اللعبة داخليًا وخارجيًا، وتضع لبنان أمام خيارات مصيرية لم تعد قابلة للتأجيل.
ومع ذلك تشير مصادر سياسية في الثنائي الشيعي إلى أن الأيام المقبلة ستكون صادمة لواقع الداخل اللبناني، خاصة بعد أن اعتقد لبنان الرسمي أن الحزب انتهى عسكريا، فبذل كل جهد لكشف أوراقه ونواياه، بدءًا من التفاوض المباشر مع اسرائيل، مرورًا بالسعي نحو السلام، وصولاً إلى التطبيع. وتشير الى ان التصريحات المتناثرة هنا وهناك، فهي لا تعدو كونها إنكارًا لواقع قديم وجديد في الوقت ذاته، يقترب من أن يصبح حقيقة. وما تُظهره بعض التصرفات بحق النازحين إلا فشلاً في استهداف الحلقة الأضعف، محاولةً للضغط على حزب الله وجمهوره.
وتقول المصادر ان العام الماضي من ولاية الرئيس العماد جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام كان بالإمكان أن يكون عامًا للبناء وحماية الوطن، لو تحركت السلطة من موقع المسؤولية الوطنية ولو تم التركيز على وقف الاعتداءات، انسحاب الاحتلال الاسرائيلي، إعادة الأسرى، وبدء عملية الإعمار، وعندها لكان جمهور الحزب وبيئته من أكثر الفئات دعمًا للسلطة والحكم. لكن ما حدث كان عكس ذلك، فقد ساد أسلوب التحدي والتجاهل والشماتة بحق طائفة معينة من الداخل، ما جعل هذا الجمهور أكثر استعدادًا وقابلية للتضحية بكل شيء، شرط استمرار حزب الله بصيغته، في أكبر عملية احتضان لن تتكرر مستقبلًا.
-
Just in
-
17 :43
"تسنيم": المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يعرب عن تقديره للمرجعية الدينية ولشعب العراق لمواقفهم من العدوان
-
17 :35
الجيش الإيراني: قاعدة الأزرق في الأردن التي تم استهدافها هي قاعدة أميركية رئيسية وواحدة من أهم مراكز قيادة العدوان على إيران
-
17 :25
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 146 تواصل توسيع نطاق المنطقة الأمنية نحو هدف جديد جنوبي لبنان
-
17 :24
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسي إن إن: الحرب الحالية لها أهداف تتجاوز بكثير نطاق الأسلحة النووية
-
17 :09
غارات إسرائيلية استهدفت حبوش ودبين وقصف مدفعي وفوسفوري استهدف يحمر الشقيف والمنصوري ومجدل زون
-
17 :08
قسطنطين: الغطرسة أقصر الطرق إلى الانكسار تتمة
-
-
-
-
-
باسيل عن أوضاع المسيحيين في إسرائيل وسوريا: يبقى لبنان وطن الحرية والتنوع والسلام
-
"لا نابليون جديد في لبنان"… قبلان يدعو إلى دسترة خيارات السلطة
-
الجيش الاسرائيلي يحذر الحزب من استخدام سيارات الإسعاف والمرافق الطبية لأغراض عسكرية
-
طقس ممطر ورياح قوية وثلوج على الجبال العالية...
-
سوريا تعلن التصدي لمسيّرات انطلقت من العراق نحو قاعدة أميركية
-
ميناسيان: لبنان في أمسّ الحاجة إلى وحدتنا الصادقة
-
البطريرك الراعي في عظة احد الشعانين: كفى حربًا وقتلًا وتدميرًا وقوة الإنسان في تمسكه بالحق والسلام
-
نقابة مستشفيات البقاع استنكرت الاعتداء على الطواقم الطبية: لتحرك دولي
-
وزارة الاتصالات تتابع ادارة القطاع ميدانيا لضمان استمرارية الخدمات في مختلف المناطق
-
شعانين الجنوب.. احتفالات حذرة داخل الكنائس فقط
-
بعد استهدافه بغارة... إسرائيل تزعم ارتباط شعيب بوحدة استخبارات
-
هكذا جاء رد فعل بري على "السلطة المنفصلة عن الواقع"
-
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة في معارك بجنوب لبنان
-
"الحزب" يستهدف قاعدتي "عين شيمر" و"رغفيم" بصواريخ نوعية وتجمعات لجنود الاحتلال
-
الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان تكاد تكون في حدودها الدنيا
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 29 آذار 2026
-
بالفيديو - اعتصام أمام السراي الحكومي تأييدًا للمقاومة ورفضًا لاستهداف الصحافيين وفرق الإسعاف
-
بعد ارتقائهما نتيجة استهداف اسرائيلي.. اليكم تفاصيل دفن شهيدي دبل "جورج" ونجله "الياس"
-
بطريركية الروم الأرثوذكس تطالب بالتحقيق في الإعتداءات على السقيلبية في ريف حماه
-
هكتور حجار دان استهداف الصحافيين والمسعفين الصحيين: انتهاك خطير لحرية الاعلام والقيم الانسانية
-
-
Just in
-
17 :43
"تسنيم": المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يعرب عن تقديره للمرجعية الدينية ولشعب العراق لمواقفهم من العدوان
-
17 :35
الجيش الإيراني: قاعدة الأزرق في الأردن التي تم استهدافها هي قاعدة أميركية رئيسية وواحدة من أهم مراكز قيادة العدوان على إيران
-
17 :25
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 146 تواصل توسيع نطاق المنطقة الأمنية نحو هدف جديد جنوبي لبنان
-
17 :24
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسي إن إن: الحرب الحالية لها أهداف تتجاوز بكثير نطاق الأسلحة النووية
-
17 :09
غارات إسرائيلية استهدفت حبوش ودبين وقصف مدفعي وفوسفوري استهدف يحمر الشقيف والمنصوري ومجدل زون
-
17 :08
قسطنطين: الغطرسة أقصر الطرق إلى الانكسار تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
29 March 2026
-
-
-
-
29 March 2026
-
-
-
29 March 2026
-
-
-
-
29 March 2026
-
-
-
-
29 March 2026
-
-
-
-
29 March 2026
-
-
-
-
29 March 2026
-
-
-
29 March 2026
-
-
-
-
29 March 2026
-
-
-
-
29 March 2026