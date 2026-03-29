الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة في معارك بجنوب لبنان
29 March 2026
4 mins ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة في معارك بجنوب لبنان.
وكتبت "يديعوت أحرونوت" العبرية: "قُتل الرقيب موشيه يتسحاق هاكوهين كاتز، وهو جندي مظلي هاجر من الولايات المتحدة، في هجوم صاروخي في جنوب لبنان".
وكان كاتز 22 عاما، وهو مقاتل في الكتيبة 890 للمظليين، يقيم في الأصل في ولاية كونيتيكت الأمريكية. وقد قُتل ليلة الجمعة بنيران "حزب الله".
وبحسب الجيش الإسرائيلي "أُصيب ثلاثة آخرون بجروح متوسطة في الحادث".
ويطلق "حزب الله" مئات الصواريخ على المقاتلين في جنوب لبنان يوميا، أي ما يُقارب 70% من إجمالي قصفه، حسب "يديعوت أحرونوت".
وذكرت أن الرقيب القتيل من أتباع حركة "حباد"، وكان يقيم في نيو هيفن بولاية كونيتيكت، وكانت هجرته إلى إسرائيل بغية التطوع في صفوف الجيش.
هذا وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ 2 مارس الجاري، بعد استهداف "حزب الله" مواقع إسرائيلية، وتشمل الاعتداءات غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني.
Just in
08 :44
أسوشيتد برس: مقتل 6 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة
08 :42
وسائل إعلام عراقية: غارات جوية تستهدف موقعين للحشد الشعبي في محافظتي نينوى وصلاح الدين
08 :39
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في منطقة شوميرا بالجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان
08 :38
إندونيسيا تعلن إجراء محادثات "إيجابية" مع إيران لعبور ناقلاتها مضيق هرمز تتمة
08 :35
وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات في شمال شرق وغرب العاصمة الإيرانية طهران
08 :34
منظمو التظاهرات ضد ترامب يقولون إن 8 ملايين شخص على الأقل شاركوا فيها في الولايات المتحدة تتمة
