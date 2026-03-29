روسيا اليوم: أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة في معارك بجنوب لبنان.



وكتبت "يديعوت أحرونوت" العبرية: "قُتل الرقيب موشيه يتسحاق هاكوهين كاتز، وهو جندي مظلي هاجر من الولايات المتحدة، في هجوم صاروخي في جنوب لبنان".



وكان كاتز 22 عاما، وهو مقاتل في الكتيبة 890 للمظليين، يقيم في الأصل في ولاية كونيتيكت الأمريكية. وقد قُتل ليلة الجمعة بنيران "حزب الله".



وبحسب الجيش الإسرائيلي "أُصيب ثلاثة آخرون بجروح متوسطة في الحادث".



ويطلق "حزب الله" مئات الصواريخ على المقاتلين في جنوب لبنان يوميا، أي ما يُقارب 70% من إجمالي قصفه، حسب "يديعوت أحرونوت".



وذكرت أن الرقيب القتيل من أتباع حركة "حباد"، وكان يقيم في نيو هيفن بولاية كونيتيكت، وكانت هجرته إلى إسرائيل بغية التطوع في صفوف الجيش.



هذا وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ 2 مارس الجاري، بعد استهداف "حزب الله" مواقع إسرائيلية، وتشمل الاعتداءات غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني.