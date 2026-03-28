بطريركية الروم الأرثوذكس تطالب بالتحقيق في الإعتداءات على السقيلبية في ريف حماه
28 March 2026
22 secs ago
source: tayyar.org
بيان صادر عن بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس:
تابعت وتتابع بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والبطريرك يوحنا العاشر شخصياً ما تعرضت له مدينة السقيلبية في ريف حماه البارحة من هجوم وترهيب من الجوار ومن أعمال عنف وتكسير طالت الممتلكات وتعرضت لمقام السيدة العذراء بالرصاص. وكان لهذا الاعتداء ارتدادات وموجات غضب شعبية امتدت حتى دمشق واستمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس أمام أبواب البطريركية.
تدين البطريركية ما جرى ويجري وبأقسى العبارات وتشجب وتستنكر ما يتعرض له المكون المسيحي من حوادث تُبَّرر أغلب الأحيان بإسباغ صفة الفردية عليها وهي ليست بالضرورة كذلك. وتهيب بالجهات المختصة التعامل وبحزم مع كل من يسيء إلى السلم الأهلي وعدم التغافل عما يجري من أحداث تتكرر وتُعطى صفة الفردية وهي ليست بالضرورة كذلك.
تطالب البطريركية بفتح تحقيق رسمي يصار بموجبه إلى توقيف ومحاسبة المتورطين وإلى إعلام البطريركية رسمياً بنتائج هذا التحقيق في مثل هذه الأحداث التي يراد منها إيقاظ النعرة الطائفية التي لطالما كانت سوريا بمنأى عنها على مر تاريخها. كما وتطالب بالتعويض على المتضررين مادياً وبالعمل على منع تكرار هذه الأحداث وذلك من خلال تحمل الدولة بمؤسساتها النظامية وحدها دون سواها مسؤولية الحفاظ على السلم الأهلي بما في ذلك ضبط السلاح المتفلّت.
تثمن البطريركية وقوف وتضامن أبنائها معها وتعاطفهم وتفاعلهم مع كل ما يمس الوجود المسيحي في سوريا ومع كل ما يمس العيش الواحد للشعب السوري من كل طيف مسلماً كان أو مسيحياً. وتؤكد أن الكرامة السورية والمجتمع السوري يبنيان بمنطق المواطنة والتكامل بين كل الأطياف لا بمنطق الأكثرية والأقلية.
تؤكد البطريركية أمام أبنائها المسيحيين المنتشرين في كل العالم وأمام الجميع ضرورة الانتقال من لغة الأقوال إلى لغة الأفعال وتعيد وتؤكد بلسان بطريركها يوحنا العاشر: كفانا دماً في سوريا.
وفي خضم كل ما جرى ويجري وعلى عتبة آلام المسيح المقدسة، تصلي إلى رب السلام وإله كل تعزية أن يحفظ هذا البلد وكلها ثقةٌ وملءُ فمها كلامُ كتابها المقدس؛ الكلام الذي يبدد كل خوف. الله في وسطها فلن تتزعزع.
الناطق باسم الحوثيين: أطلقنتا دفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة باتجاه أهداف حيوية وعسكرية للعدو جنوب فلسطين المحتلة
بالفيديو - اعتصام أمام السراي الحكومي تأييدًا للمقاومة ورفضًا لاستهداف الصحافيين وفرق الإسعاف تتمة
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت وضواحيها للمرة الثانية
الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق المتن وكسروان
غارة اسرائيلية استهدفت الضاحية
بعد ارتقائهما نتيجة استهداف اسرائيلي.. اليكم تفاصيل دفن شهيدي دبل "جورج" ونجله "الياس" تتمة
Other stories
هكتور حجار دان استهداف الصحافيين والمسعفين الصحيين: انتهاك خطير لحرية الاعلام والقيم الانسانية
Bassil desde Baabda: Estamos iniciando una ronda de reuniones con los responsables y presentamos una propuesta para proteger al Líbano y evitar que corra un grave peligro a través del diálogo
Bassil from Baabda: We are beginning a round of meetings with officials and presenting a proposal to protect Lebanon from this grave danger through dialogue
قناة اسرائيلية: إصابة عقيد وأكثر من 26 جنديًا في قصف صاروخي لحزب الله أمس الجمعة
وزارة الصحة: هذا ما بلغه عدد الشهداء منذ بداية العدوان
نقيب محرري الصحافة اللبنانية تلقّى من المركز القطري للصحافة بيانا دان فيه الجريمة التي إرتكبتها إسرائيل في حق الإعلاميين
حزب الله: استهداف قوّة من جيش العدو تموضعت داخل منزل في بلدة البيّاضة
أبو زيد يدين استهداف الاعلاميين: كانوا شهوداً على نقل الحقيقة وأصبحوا هم الخبر
هكذا علّق الرئيس بري على استهداف المسعفين والإعلاميين وجنود الجيش اللبناني
مكاري: اغتيال الصحافيين جريمة حرب والصمت عنها شراكة في الدم
سلام يدين استهداف الإعلاميين ويؤكد تمسّك لبنان بحماية الصحافيين
الرئيس عون يدين استهداف صحافيين في جزين: جريمة سافرة ونُطالب الجهّات الدولية التحرّك
نقابة المحررين دانت المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الصحافيين: جريمة موصوفة بكل المعايير
بعد استشهاد الإعلاميين في جزين.. بيان للجيش الإسرائيلي!
وزير الإعلام: مرة أخرى نفجع باستشهاد الصحافين وما جرى يشكّل جريمة حرب متعمّدة وموصوفة بحق الإعلام ورسالة الصحافة
التيار: مرة جديدة يدفع الإعلام اللبناني ضريبة الحرب الإسرائيلية غالياً من دماء الزملاء الصحافيين
استشهاد مراسل المنار علي شعيب ومراسلة الميادين فاطمة فتوني في غارة جزين!
استشهاد المواطن جورج سعيد وابنه في غارة اسرائيلية في رميش.. والتيار ينعيهما
الصاروخ الذي طال شقة الجناح لم ينفجر... وهذا ما كان يحتوي عليه
الجيش الإسرائيلي يُنذر سكان عدد من القرى الجنوبية
22 :20
الناطق باسم الحوثيين: أطلقنتا دفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة باتجاه أهداف حيوية وعسكرية للعدو جنوب فلسطين المحتلة
22 :15
بالفيديو - اعتصام أمام السراي الحكومي تأييدًا للمقاومة ورفضًا لاستهداف الصحافيين وفرق الإسعاف تتمة
22 :09
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت وضواحيها للمرة الثانية
21 :59
الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق المتن وكسروان
21 :43
غارة اسرائيلية استهدفت الضاحية
21 :29
بعد ارتقائهما نتيجة استهداف اسرائيلي.. اليكم تفاصيل دفن شهيدي دبل "جورج" ونجله "الياس" تتمة
بالفيديو - اعتصام أمام السراي الحكومي تأييدًا للمقاومة ورفضًا لاستهداف الصحافيين وفرق الإسعاف
28 March 2026
بعد ارتقائهما نتيجة استهداف اسرائيلي.. اليكم تفاصيل دفن شهيدي دبل "جورج" ونجله "الياس"
28 March 2026
هكتور حجار دان استهداف الصحافيين والمسعفين الصحيين: انتهاك خطير لحرية الاعلام والقيم الانسانية
28 March 2026
الإمارات العالمية للألمنيوم: أضرار جسيمة بموقع الطويلة جراء هجمات إيران
28 March 2026
Bassil desde Baabda: Estamos iniciando una ronda de reuniones con los responsables y presentamos una propuesta para proteger al Líbano y evitar que corra un grave peligro a través del diálogo
28 March 2026
Bassil from Baabda: We are beginning a round of meetings with officials and presenting a proposal to protect Lebanon from this grave danger through dialogue
28 March 2026
قناة اسرائيلية: إصابة عقيد وأكثر من 26 جنديًا في قصف صاروخي لحزب الله أمس الجمعة
28 March 2026
وزارة الصحة: هذا ما بلغه عدد الشهداء منذ بداية العدوان
28 March 2026
نقيب محرري الصحافة اللبنانية تلقّى من المركز القطري للصحافة بيانا دان فيه الجريمة التي إرتكبتها إسرائيل في حق الإعلاميين
28 March 2026
حزب الله: استهداف قوّة من جيش العدو تموضعت داخل منزل في بلدة البيّاضة
28 March 2026