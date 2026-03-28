Bassil from Baabda: We are beginning a round of meetings with officials and presenting a proposal to protect Lebanon from this grave danger through dialogue
28 March 2026
source: tayyar.org
The president of the Free Patriotic Movement, MP Gebran Bassil, led a delegation that included MPs Nada al-Bustani, Cesar Abi Khalil, and Nicolas al-Sahnawi, as well as the Movement’s deputy president for administrative affairs, Ghassan Khoury, to meet with President Joseph Aoun as part of a tour of several key figures, presenting the Movement’s proposal titled “Protecting Lebanon.”
After meeting with President Aoun, Bassil said, “We are undertaking this tour of key figures because we sense a grave danger from within and without, and we are presenting a proposal titled ‘Protecting Lebanon.’” He explained that “the paper includes a call for an internal code of conduct among us, rejecting violence, rejecting incitement in the media and politics, rejecting self-security, and committing to the state’s authority—particularly regarding the issue of displacement—so that the state can serve as the incubator and guardian, and committing to a single Lebanon of 10,452 square kilometers.”
Bassil noted that the second idea in the proposal concerns the situations we must all reject as Lebanese, emphasizing the rejection of sectarian strife, Israeli occupation, and Syrian interference. He added: “As for the third idea, it is the solution. In our view, this solution, which we must agree upon as Lebanese, is the exclusive control of arms and decision-making by the army and the state, coupled with Israel’s complete withdrawal from Lebanon; second, the protection of Lebanon through its neutrality and a national defense strategy to which the government has committed; and third, a just peace achieved through the parties in conflict and their enemies, with conditions ensuring the full realization of Lebanon’s rights.”
Bassil concluded by saying: “This is an effort on our part to put everyone on the path of dialogue among ourselves rather than internal strife, and this is a great responsibility that the President of the Republic is overseeing. We have said from day one that we stand with the Presidency of the Republic and the President of the Republic; even if we were in the opposition, we would stand with the state and its legitimacy, and we will not accept that what happened to us should happen to the President of the Republic. That is why he holds this position and serves as the guarantor.”
هكتور حجار دان استهداف الصحافيين والمسعفين الصحيين: انتهاك خطير لحرية الاعلام والقيم الانسانية تتمة
الجيش الإيراني: إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "لوكاس" في منطقة بندر عباس جنوب إيران وارتفاع عدد الطائرات التي تم إسقاطها إلى 135 طائرة متنوعة
مقر خاتم الأنبياء المركزي في ايران:تم استهداف وتدمير مستودع لأنظمة مضادة للمسيرات أوكراني كان موجوداً لدعم الجيش الأميركي في دبي
إيران: مقر خاتم الأنبياء المركزي: ارتفع إجمالي طائرات التزويد بالوقود الأميركية المستهدفة منذ بداية الحرب إلى 10 طائرات
استشهاد امرأة في الغارة على جويا
الإمارات العالمية للألمنيوم: أضرار جسيمة بموقع الطويلة جراء هجمات إيران تتمة
قناة اسرائيلية: إصابة عقيد وأكثر من 26 جنديًا في قصف صاروخي لحزب الله أمس الجمعة
وزارة الصحة: هذا ما بلغه عدد الشهداء منذ بداية العدوان
نقيب محرري الصحافة اللبنانية تلقّى من المركز القطري للصحافة بيانا دان فيه الجريمة التي إرتكبتها إسرائيل في حق الإعلاميين
حزب الله: استهداف قوّة من جيش العدو تموضعت داخل منزل في بلدة البيّاضة
أبو زيد يدين استهداف الاعلاميين: كانوا شهوداً على نقل الحقيقة وأصبحوا هم الخبر
هكذا علّق الرئيس بري على استهداف المسعفين والإعلاميين وجنود الجيش اللبناني
مكاري: اغتيال الصحافيين جريمة حرب والصمت عنها شراكة في الدم
سلام يدين استهداف الإعلاميين ويؤكد تمسّك لبنان بحماية الصحافيين
الرئيس عون يدين استهداف صحافيين في جزين: جريمة سافرة ونُطالب الجهّات الدولية التحرّك
نقابة المحررين دانت المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الصحافيين: جريمة موصوفة بكل المعايير
بعد استشهاد الإعلاميين في جزين.. بيان للجيش الإسرائيلي!
وزير الإعلام: مرة أخرى نفجع باستشهاد الصحافين وما جرى يشكّل جريمة حرب متعمّدة وموصوفة بحق الإعلام ورسالة الصحافة
التيار: مرة جديدة يدفع الإعلام اللبناني ضريبة الحرب الإسرائيلية غالياً من دماء الزملاء الصحافيين
استشهاد مراسل المنار علي شعيب ومراسلة الميادين فاطمة فتوني في غارة جزين!
استشهاد المواطن جورج سعيد وابنه في غارة اسرائيلية في رميش.. والتيار ينعيهما
الصاروخ الذي طال شقة الجناح لم ينفجر... وهذا ما كان يحتوي عليه
الجيش الإسرائيلي يُنذر سكان عدد من القرى الجنوبية
بالصور - غارة اسرائيلية استهدفت شقة في منطقة الجناح!
أدرعي: قضينا على عنصرين بارزين في وحدة الاتصالات التابعة للحزب
"التيار" في جزين وزع حصصاً غذائية بمبادرة من أبو زيد
هكتور حجار دان استهداف الصحافيين والمسعفين الصحيين: انتهاك خطير لحرية الاعلام والقيم الانسانية
الإمارات العالمية للألمنيوم: أضرار جسيمة بموقع الطويلة جراء هجمات إيران
Bassil desde Baabda: Estamos iniciando una ronda de reuniones con los responsables y presentamos una propuesta para proteger al Líbano y evitar que corra un grave peligro a través del diálogo
قناة اسرائيلية: إصابة عقيد وأكثر من 26 جنديًا في قصف صاروخي لحزب الله أمس الجمعة
وزارة الصحة: هذا ما بلغه عدد الشهداء منذ بداية العدوان
نقيب محرري الصحافة اللبنانية تلقّى من المركز القطري للصحافة بيانا دان فيه الجريمة التي إرتكبتها إسرائيل في حق الإعلاميين
حزب الله: استهداف قوّة من جيش العدو تموضعت داخل منزل في بلدة البيّاضة
أبو زيد يدين استهداف الاعلاميين: كانوا شهوداً على نقل الحقيقة وأصبحوا هم الخبر
هكذا علّق الرئيس بري على استهداف المسعفين والإعلاميين وجنود الجيش اللبناني
مكاري: اغتيال الصحافيين جريمة حرب والصمت عنها شراكة في الدم
