كتب النائب السابق أمل أبو زيد في منصة "أكس": "لم يكن الفريق الإعلامي والتقني لقناتي "المنار" و"الميادين" اليوم مجرد ناقلي خبر... بل كانوا شهوداً على نقل الحقيقة وأصبحوا هم الخبر بعدما دفعوا حياتهم ثمنًا لهذه المهنة".



أضاف: "ان استهداف المراسلين الإعلاميين والمصورين والتقنيين لدى تغطيتهم الميدانية جريمة موصوفة ندينها ونستنكرها، وهي تتعارض مع القوانين الدولية، ولن تستطيع حجب الصوت والصورة".



وختم أبو زيد: "الرحمة لأرواح الشهداء، وتعازينا لعائلاتهم ولأسرتي "المنار" و"الميادين".