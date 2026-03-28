أعلن الجيش الإسرائيلي أنه إغتال الصحافي علي شعيب زاعماً أنه عمل في قوة الرضوان التابعة لحزب الله وتحرك لسنوات متخفّيًا بصفة صحفي.

وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في بيان عبر "اكس": "هاجم الجيش قبل قليل في جنوب لبنان وقضى على المدعو علي حسن شعيب وهو عنصر في وحدة الاستخبارات التابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله".



وزعم أنه "عمل في صفوف حزب الله متخفّيًا بصفة صحفي في شبكة المنار حيث دأب بشكل منهجي على كشف مواقع الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان وعلى خط الحدود وكان على تواصل مستمر مع عناصر أخرى في وحدة قوة الرضوان على وجه الخصوص وفي حزب الله عمومًا".



وأضاف: "عمل علي شعيب على التحريض ضد الجيش الإسرائيلي في الدفاع مواطني دولة إسرائيل مستخدمًا منصته كوسيلة لنشر مواد دعائية لحزب الله".

