بعد استشهاد الإعلاميين في جزين.. بيان للجيش الإسرائيلي!
-
28 March 2026
-
8 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه إغتال الصحافي علي شعيب زاعماً أنه عمل في قوة الرضوان التابعة لحزب الله وتحرك لسنوات متخفّيًا بصفة صحفي.
وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في بيان عبر "اكس": "هاجم الجيش قبل قليل في جنوب لبنان وقضى على المدعو علي حسن شعيب وهو عنصر في وحدة الاستخبارات التابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله".
وزعم أنه "عمل في صفوف حزب الله متخفّيًا بصفة صحفي في شبكة المنار حيث دأب بشكل منهجي على كشف مواقع الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان وعلى خط الحدود وكان على تواصل مستمر مع عناصر أخرى في وحدة قوة الرضوان على وجه الخصوص وفي حزب الله عمومًا".
وأضاف: "عمل علي شعيب على التحريض ضد الجيش الإسرائيلي في الدفاع مواطني دولة إسرائيل مستخدمًا منصته كوسيلة لنشر مواد دعائية لحزب الله".
-
Just in
-
14 :56
سلام يدين استهداف الإعلاميين ويؤكد تمسّك لبنان بحماية الصحافيين تتمة
-
14 :51
الرئيس عون يدين استهداف صحافيين في جزين: جريمة سافرة ونُطالب الجهّات الدولية التحرّك تتمة
-
14 :50
نقابة المحررين دانت المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الصحافيين: جريمة موصوفة بكل المعايير تتمة
-
14 :41
الخارجية الروسية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية مُلزمة بالتعبير بشكل أوضح عن خطورة التهديدات الناتجة عن الهجمات على المنشآت النووية في إيران
-
14 :22
وزير الإعلام: مرة أخرى نفجع باستشهاد الصحافين وما جرى يشكّل جريمة حرب متعمّدة وموصوفة بحق الإعلام ورسالة الصحافة تتمة
-
14 :21
الرئيس عون: استهداف الإعلاميين في جزين جريمة سافرة تنتهك القانون الدولي ونطالب بتحرك دولي لوقف الاعتداءات
-
-
-
-
-
وزير الإعلام: مرة أخرى نفجع باستشهاد الصحافين وما جرى يشكّل جريمة حرب متعمّدة وموصوفة بحق الإعلام ورسالة الصحافة
-
التيار: مرة جديدة يدفع الإعلام اللبناني ضريبة الحرب الإسرائيلية غالياً من دماء الزملاء الصحافيين
-
استشهاد مراسل المنار علي شعيب ومراسلة الميادين فاطمة فتوني في غارة جزين!
-
استشهاد المواطن جورج سعيد وابنه في غارة اسرائيلية في رميش.. والتيار ينعيهما
-
الصاروخ الذي طال شقة الجناح لم ينفجر... وهذا ما كان يحتوي عليه
-
الجيش الإسرائيلي يُنذر سكان عدد من القرى الجنوبية
-
بالصور - غارة اسرائيلية استهدفت شقة في منطقة الجناح!
-
أدرعي: قضينا على عنصرين بارزين في وحدة الاتصالات التابعة للحزب
-
"التيار" في جزين وزع حصصاً غذائية بمبادرة من أبو زيد
-
بالصورة - إيران تعلن مقتل 6 من دبلوماسييها في لبنان.. من هم؟
-
مبادرة "التيار": مئة يوم قتال مع الخارج ولا يوم اقتتال في الداخل... جان بو شعيا
-
كمين ناريّ وخسائر في صفوف الجيش الاسرائيلي.. سلسلة عمليات للحزب اليوم
-
إصابة 9 عسكريين إسرائيليين بينهم 3 ضباط بجنوب لبنان
-
الاتصالات مستمرة لا سيما على خط بعبدا عين التينة…
-
استشهاد مسعفين بغارة عند دوار كفرتبنيت- ارنون- النبطية
-
الجيش يعيد تموضعه في الجنوب
-
هل يمكن فعلاً عزل المسارين الإيراني واللبناني؟
-
حقّ النازحين بالاستئجار محميّ بالقانون: لماذا لا تلجم النيابات العامّة المعتدين؟
-
«الجمهورية»: لا مبادرات جدّية حتى الآن لتبريد جبهة لبنان
-
«الدفاع المرن» يحوّل القرى الحدودية إلى «عُقد صلبة».. العدو عالق في «النسق الأول»
-
-
Just in
-
14 :56
سلام يدين استهداف الإعلاميين ويؤكد تمسّك لبنان بحماية الصحافيين تتمة
-
14 :51
الرئيس عون يدين استهداف صحافيين في جزين: جريمة سافرة ونُطالب الجهّات الدولية التحرّك تتمة
-
14 :50
نقابة المحررين دانت المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الصحافيين: جريمة موصوفة بكل المعايير تتمة
-
14 :41
الخارجية الروسية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية مُلزمة بالتعبير بشكل أوضح عن خطورة التهديدات الناتجة عن الهجمات على المنشآت النووية في إيران
-
14 :22
وزير الإعلام: مرة أخرى نفجع باستشهاد الصحافين وما جرى يشكّل جريمة حرب متعمّدة وموصوفة بحق الإعلام ورسالة الصحافة تتمة
-
14 :21
الرئيس عون: استهداف الإعلاميين في جزين جريمة سافرة تنتهك القانون الدولي ونطالب بتحرك دولي لوقف الاعتداءات
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
سلام يدين استهداف الإعلاميين ويؤكد تمسّك لبنان بحماية الصحافيين
-
-
-
28 March 2026
-
الرئيس عون يدين استهداف صحافيين في جزين: جريمة سافرة ونُطالب الجهّات الدولية التحرّك
-
-
-
28 March 2026
-
نقابة المحررين دانت المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الصحافيين: جريمة موصوفة بكل المعايير
-
-
-
28 March 2026
-
وزير الإعلام: مرة أخرى نفجع باستشهاد الصحافين وما جرى يشكّل جريمة حرب متعمّدة وموصوفة بحق الإعلام ورسالة الصحافة
-
-
-
28 March 2026
-
التيار: مرة جديدة يدفع الإعلام اللبناني ضريبة الحرب الإسرائيلية غالياً من دماء الزملاء الصحافيين
-
-
-
28 March 2026
-
استشهاد مراسل المنار علي شعيب ومراسلة الميادين فاطمة فتوني في غارة جزين!
-
-
-
28 March 2026
-
استشهاد المواطن جورج سعيد وابنه في غارة اسرائيلية في رميش.. والتيار ينعيهما
-
-
-
28 March 2026
-
-
-
-
28 March 2026
-
-
-
-
28 March 2026
-
-
-
-
28 March 2026