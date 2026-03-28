استهدافت غارة اسرائيلية سيارة كانت عائدة من رميش إلى دبل وسقط شهيدين كانا في داخلها هما المواطن جورج سعيد وابنه ايلي وهما من بلدة دبل.

ونعت هيئة قضاء بنت جبيل - صور في التيار الوطني الحر ببالغ الحزن والأسى العضو السابق في الهيئة جورج سعيد وابنه الياس، اللذين استشهدا بنيران الجيش الإسرائيلي في بلدة دبل الجنوبية.إن الهيئة، إذ تتقدم من عائلة الفقيدين وأحبائهما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، تؤكد أن استهداف المدنيين الأبرياء يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، خصوصًا عندما يكون الضحايا من غير المقاتلين الذين لا علاقة لهم بالأعمال العسكرية.وإذ تستذكر الهيئة مزايا الشهيد جورج وسيرته الطيبة، تعرب عن أملها بأن تمر هذه المحنة بأسرع وقت، وأن يعمّ الأمن والسلام ربوع لبنان والمنطقة.