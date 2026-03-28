الجيش يعيد تموضعه في الجنوب
28 March 2026
23 mins ago
source: tayyar.org
ينفّذ الجيش والقوى الأمنية إعادة انتشار لوحداتهما في الجنوب تحت ضغط نيران العدو الإسرائيلي، في خطوة يُنظر إليها بوصفها استراتيجية لتجنّب وجود العناصر الرسمية على تماس مباشر مع قوات العدو أو حدوث احتكاك بينها.
وقال مصدر أمني لبناني مطّلع إن القوى الأمنية تعتمد مبدأ ميدانياً ثابتاً يقوم على البقاء إلى جانب الأهالي حتى اللحظة الأخيرة، موضحاً أن «العناصر تبقى حيث يوجد المدنيون، وتنسحب فقط بعد اكتمال النزوح، وقبل أي توغل إسرائيلي محتمل، بما يضمن عدم تعريضهم أو تعريض السكان للخطر».
وحسب المصدر، يرتبط انتشار القوى الأمنية مباشرة بحركة النزوح وواقع كل بلدة، إذ «يُشكّل وجود الأهالي عاملاً حاسماً في بقاء مخافر قوى الأمن».
ويكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يجري إخلاء المخافر وفق خطة مركزية معلنة، بل استناداً إلى معطيات ميدانية متغيرة»، إذ «كلّ بلدة تُخلى من سكانها يُصار حكماً إلى إخلاء مخفرها، وتلتحق العناصر بأقرب نقطة عسكرية».
وفي هذا السياق، برزت بلدة الخيام بوصفها «من آخر النقاط التي حافظت على وجود أمني إلى جانب السكان حتى المراحل الأخيرة من النزوح، قبل أن يتم إخلاؤها».
Just in
08 :50
الحزب: تصدّينا عند الساعة 07:45 من صباح اليوم لطائرة استطلاع مأهولة من نوع RC12 في أجواء البقاع الغربي وأجبرناها على التراجع
08 :36
الاتصالات مستمرة لا سيما على خط بعبدا عين التينة… تتمة
08 :34
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا أكثر من 90% من المسيرات التي أطلقت من لبنان وإيران منذ بدء الحرب
08 :32
الحزب: استهدفنا عند الساعة 04:00 من فجر اليوم تجمعًا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي عند بركة بلدة دبل بصلية صاروخية
08 :27
استشهاد مسعفين بغارة عند دوار كفرتبنيت- ارنون- النبطية تتمة
08 :26
غارات إسرائيلية على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية
