أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة تعديل سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، لا سيما المازوت الذي يمثل نحو 22% من كلفة الإنتاج.



وبموجب القرار، أصبح سعر الربطة في الأفران 75,000 ليرة لبنانية بدل 70,000، وفي المحال التجارية 90,000 ليرة بدل 85,000.



وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة مؤقتة ومرتبطة بكلفة المحروقات، وسيُعاد النظر بها فور انخفاض الأسعار العالمية لضمان توازن بين حماية المستهلك واستدامة الإنتاج.