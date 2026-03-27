أدرعي: نفق لـ"الحزب" في محيط كنيسة بقرية الخيام! (صور)
27 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة "إكس":
"في محيط كنيسة في قرية الخيام بجنوب لبنان: قوات جيش الدفاع تكشف عن مسار نفق تحت أرضي تابع لحزب الله الإرهابي
خلال نشاط نفذته قوات لواء غفعاتي بقيادة الفرقة 91 في جنوب لبنان عثرت قواتنا على موقع قتال تحت أرضي نشط تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في محيط كنيسة في قرية الخيام.
وخلال عمليات التمشيط في منطقة القتال، كشفت القوات وعثرت على فتحة نفق ومسار نفق تحت أرضي أُنشئ في محيط الكنيسة.
هذا الموقع القتالي، الذي استخدمه حزب الله الإرهابي لتنفيذ أنشطة إرهابية، تم اكتشافه لأول مرة من قبل قوات جيش الدفاع في شهر ديسمبر 2024، وتم تطهيره من وسائل قتالية ومن مخربين.
وخلال عمليات التمشيط في محيط الكنيسة، عثرت القوات على ثلاثة مداخل إضافية أنشأها حزب الله الإرهابي خلال فترة وقف إطلاق النار، مما يدل على إعادة تفعيل الموقع.
الاستخدام المتكرر لهذا الموقع يثبت نمط العمل المتكرر لحزب الله الإرهابي، حيث يتمادى في استغلال المدنيين في لبنان بشكل ساخر كدروع بشرية، ويستخدم بشكل منهجي المؤسسات الدينية والبنى التحتية المدنية لأغراض عسكرية.
كما ان الاستخدام المتعمد للمؤسسات الدينية المدنية لأغراض عسكرية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي."
#عاجل في محيط كنيسة في قرية الخيام بجنوب لبنان: قوات جيش الدفاع تكشف عن مسار نفق تحت أرضي تابع لحزب الله الإرهابي— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 27, 2026
🔸خلال نشاط نفذته قوات لواء غفعاتي بقيادة الفرقة 91 في جنوب لبنان عثرت قواتنا على موقع قتال تحت أرضي نشط تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في محيط كنيسة في قرية الخيام.… pic.twitter.com/ZVgabDSr4p
Just in
15 :57
سيدة بحاجة الى دم من فصيلة الدم O- أو A- بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية. للتبرع الاتصال على الرقم ٧٠٢٥٥١٧٦.
15 :56
وكالة "فارس": الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مصنع للفولاذ في أصفهان استهدف محطة كهرباء وخط إنتاج للفولاذ
15 :49
قائد الجيش للعسكريين:
- لضرورة الحفاظ على الجهوزية لمنع الإخلال بالأمن والحزم في وجه أي محاولة للمساس بالاستقرار الداخلي
- الجيش لن يتوانى عن تَحمُّل مسؤولياته الوطنية
15 :47
باسيل تابع جولته بزيارة الراعي وبري: نرفض الحرب الداخلية والمطلوب موقف وطني جامع تتمة
15 :46
"رويترز": سفينتان صينيتان لنقل الحاويات عادتا بعد محاولتهما الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز اليوم
15 :35
وزارة الصحة الإسرائيلية: إصابة 5492 شخصًا منذ بدء هجمات إيران الصاروخية على إسرائيل 116 منهم يتلقون العلاج
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
