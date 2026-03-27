حركة الناصريين: لبنان هو وطن عربي نهائي لكل أبنائه
27 March 2026
25 secs ago
source: tayyar.org
اجتمعت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، واصدرت البيان التالي:
أولاً: إن العدوان الاسرائيلي اللا محدود على كل الوطن اللبناني، الذي يهددنا جميعاً بوجوديتنا في إطار وطني شرعي بين دول العالم، يحتم علينا أن ندعو جميع القوى الحريصة في لبنان، إلى التروي والحكمة، وعدم الانجرار الى الانتحار الجماعي، الذي لن يبقي أحداً، بل أكثر من ذلك من يفقد بلده بقيمه الوطنية والسياسية والاجتماعية، لن يجد قبراً في كل أرجاء المعمورة يُدفن فيه.
ثانياً: يثمن المرابطون ما قامت به جمهورية مصر العربية، من مبادرة سياسية وإنسانية حرصاً منها على لبنان، وأهله، وهذا من صميم الوجدان العربي المصري، دولة وشعباً بقيادة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا ما عبّر عنه بكل وضوح معالي وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي.
ثالثاً: يتوجه المرابطون بتحية الحكومة اللبنانية لما تقوم به معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ومن يعاونها من الوزراء، بتحمّل المسؤولية الوطنية الكبرى، في إيواء وتأمين الغذاء والدواء والحضانة الاجتماعية، لأهلنا المهجرين من بيوتهم المحتلة والمدمرة، من قبل العدو الاسرائيلي، رغم تشويه هذا الدور الوطني من قبل المغرضين الذين لا يفعلون شيئاً سوى الثرثرة وكثرة الكلام المسيء، وليعلم الجميع أن خدمة أهلنا النازحين وحمايتهم بأشفار العيون، هو خير العمل المقاوم.
رابعاً: يدين المرابطون ويرفضون التهجم على الدول العربية وبالتحديد ما نشر في الصحيفة السوداء ضد المملكة العربية السعودية، والذي يكشف من خلال المضمون، أن من كتبها ومن يديره هم الذين بخططون للفتنة المذهبية، التي تؤدي الى الانتحار السياسي بصلف مذهبي في مسار ما يجري على أرض لبنان.
إن هذا الصحافي المموّل من كارتيل المخدرات في أفريقيا، وصولاً إلى جزر تبييض الأموال المشبوهة، يزداد سواداً وحقداً عندما يتعلق الأمر بتقدم الحل العربي النهائي حرصاً على لبنان وأهله.
يؤكد المرابطون أن "العروبة هي الحل"، وليعلم من يريد أن يعلم، أن أهم بند من بنود وثيقة الطائف-الدستور اللبناني، "أن لبنان هو وطن عربي نهائي لكل أبنائه".
Just in
14 :22
أدرعي: نفق لـ"الحزب" في محيط كنيسة بقرية الخيام! (صور) تتمة
14 :20
"حزب الله": اشتبكنا مع قوة إسرائيلية من المسافة صفر في بلدة البياضة وحققنا إصابات
14 :17
غارة على محيط مدينة فرح للألعاب تتمة
14 :15
إليكم عطلة المدارس في عيد الفصح... تتمة
14 :11
النائب حسين الحاج حسن لـ "الميادين": السفير الإيراني في لبنان لن يغادر بيروت
13 :59
الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق البقاع الغربي
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
-
27 March 2026
27 March 2026
-
27 March 2026
27 March 2026
-
27 March 2026