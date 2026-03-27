الميادين: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت آليات وجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها التقدم في القرى الحدودية جنوبي البلاد.



وقالت المقاومة الإسلامية، في بياناتها المتلاحقة، إنها استهدفت مرتين تجمّعاً لجنود وآليّات "جيش" الاحتلال، عند خلّة العين في بلدة القنطرة، بصليتَين صاروخيّتَين.



واستهدفت المقاومة أيضاً لآليات وجنود إسرائيليين في ساحة بلدة القنطرة، وتجمعاً آخر قرب جبانة البلدة، بصليات من الصواريخ.



وخلال تصدي مجاهدي المُقاومة لقوّة إسرائيليّة متوغّلة على طريق الطيبة القنطرة جنوب لبنان، فجّروا، أمس الخميس، عبوات ناسفة بآليّات الاحتلال الإسرائيليّ وجنوده وحقّقوا إصابات مؤكّدة.



كما فجرت مقاتلو المقاومة عبواتٍ ناسفة بآليّاتٍ للعدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير سريان جنوب لبنان وحقّقوا إصابات مؤكّدة.



واستهدفت المقاومة كذلك تجمّعاً لجنود وآليّات "جيش" الاحتلال الإسرائيليّ عند بركة بلدة دبل بصلية صاروخيّة.



وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد أعلنت، الخميس، تنفيذ 96 عملية، شملت 46 عملية في إطار التصدي لمحاولات التقدم، وألحقت خسائر بالاحتلال شملت 29 دبابة "ميركافا"، و10 دشم وتحصينات، و5 وحدات استيطانية، ومربضي مدفعية، وجرافة واحدة.