لبنان: بصليات من الصواريخ... المقاومة تستهدف تجمعات وجنود العدو في بلدة القنطرة
27 March 2026
17 secs ago
source: الميادين
الميادين: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت آليات وجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها التقدم في القرى الحدودية جنوبي البلاد.
وقالت المقاومة الإسلامية، في بياناتها المتلاحقة، إنها استهدفت مرتين تجمّعاً لجنود وآليّات "جيش" الاحتلال، عند خلّة العين في بلدة القنطرة، بصليتَين صاروخيّتَين.
واستهدفت المقاومة أيضاً لآليات وجنود إسرائيليين في ساحة بلدة القنطرة، وتجمعاً آخر قرب جبانة البلدة، بصليات من الصواريخ.
وخلال تصدي مجاهدي المُقاومة لقوّة إسرائيليّة متوغّلة على طريق الطيبة القنطرة جنوب لبنان، فجّروا، أمس الخميس، عبوات ناسفة بآليّات الاحتلال الإسرائيليّ وجنوده وحقّقوا إصابات مؤكّدة.
كما فجرت مقاتلو المقاومة عبواتٍ ناسفة بآليّاتٍ للعدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير سريان جنوب لبنان وحقّقوا إصابات مؤكّدة.
واستهدفت المقاومة كذلك تجمّعاً لجنود وآليّات "جيش" الاحتلال الإسرائيليّ عند بركة بلدة دبل بصلية صاروخيّة.
وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد أعلنت، الخميس، تنفيذ 96 عملية، شملت 46 عملية في إطار التصدي لمحاولات التقدم، وألحقت خسائر بالاحتلال شملت 29 دبابة "ميركافا"، و10 دشم وتحصينات، و5 وحدات استيطانية، ومربضي مدفعية، وجرافة واحدة.
06 :44
الأخبار: باسيل يطلق مبادرة لحماية السلم الأهلي (الأخبار) تتمة
06 :36
غارة إسرائيلية على بلدة حانين جنوبي لبنان
06 :32
دير الأحمر تستقبل 8000 نازح موزعين على 5 مراكز إيواء (الأنباء) تتمة
06 :15
مجلس الأمن حدد صباح الجمعة موعدا لمشاورات مغلقة بشأن إيران
05 :57
وسطاء: إيران لم تطلب هدنة الـ10 أيام خلافا لادعاءات ترامب ولم ترد نهائيا على خطة واشنطن لإنهاء الحرب (روسيا اليوم) تتمة
05 :50
ترامب يعلّق خطط استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام (سكاي نيوز عربية) تتمة
