باسيل مستقبلاً وفداً من رابطة مخاتير المتن: تم التأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المخاتير في حماية السلم الأهلي
26 March 2026
12 secs ago
استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من رابطة مخاتير المتن برئاسة المختار أمين الخوري، بحضور منسق قضاء المتن المهندس إيلي الخوري، ورئيس الصندوق التعاوني لمختاري لبنان المختار إبراهيم حنّا، وممثل المخاتير في المجلس الوطني للتيار الوطني الحر المختار طوني الخوري.
وخلال اللقاء، عرض المجتمعون دور الرابطة ومهامها في متابعة شؤون المواطنين وتعزيز العمل البلدي، كما جرى التشديد على أهمية التنسيق بين المخاتير والمؤسسات الرسمية لما فيه خدمة الصالح العام.
وتناول البحث أيضاً الأوضاع الراهنة في البلاد، حيث تم التأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المخاتير في حماية السلم الأهلي، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.
Just in
23 :07
حزب الله: استهدفنا مهبط مروحيّات مستحدث في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بقذائف المدفعيّة
22 :53
زامير حذر من انهيار الجيش الإسرائيلي من الداخل! تتمة
22 :50
صفارات الإنذار تدوي في بتست ومتسوفاه وشلومي بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
22 :46
نائب رئيس التيار الوطني الحر للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك على mtv: تحية لأهل الجنوب ونقول للنازحين قلوبنا مفتوحة لكم
22 :45
حزب الله:
- استهدفنا دبّابة ميركافا في مرتفع الشومر في بلدة الناقورة الحدوديّة بمحلّقة انقضاضيّة
- استهدفنا دبّابة ميركافا بين مرتفع المحيسبات والقنطرة بصاروخ مباشر
22 :39
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله يصعّد بشكل ملحوظ بـ105 موجات هجومية في اليوم وهو العدد الأعلى منذ بداية الحرب
Other stories
لا استقالة للثنائي… وتخوف من استراتيجية إسرائيلية جديدة!
"حزب الله": اشتبكنا مع قوّة من جيش العدوّ من مسافة صفر في الخيام واستهدفنا دبابة "ميركافا" في القنطرة 3 مرات وتجمعا للعدو في الناقورة
Bassil lanza una propuesta para proteger al Líbano de tres amenazas: la ocupación israelí, la discordia interna y la injerencia siria
Bassil unveils proposal to protect Lebanon: three firm refusals - Israeli occupation, internal strife, and Syrian interference
شربل مارون زار وزير الصحة: التأكيد على متابعة المطالب السابقة لمستشفى خربة قنافار
"حزب الله": الاتهامات والافتراءات الصادرة عن الداخلية الكويتية ملفقة وعارية من الصحة
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الحكومة تتمسك بقرار السفير الإيراني ومقاطعة من وزراء "الثنائي"... مبادرة مصرية بدعم لبنان وباسيل تابع مبادرة "التيار" بجولة على عون وسلام
وفاة الدكتور جورج نعوم عيسى شقيق السفير كابي عيسى
المستشار الايراني صفري لـ "OTV": سنغلق مضيق هرمز بحال توسيع العملية العسكرية ولا تراجع امام الضغوط
باسيل يسلم السفيرة الأوروبية نسخة عن "مقترح حماية لبنان" الذي أطلقه التيار
الوزير مكي " كذب" على الرئيس بري؟
بالفيديو: صواريخ من لبنان تسقط في نهاريا
باسيل يستقبل ماغرو ويسلّمه نسخة عن "مقترح حماية لبنان": لوقف إطلاق النار وتفادي المزيد من التصعيد
بالفيديو: "الحزب" ينشر لحظة استهداف ناقلة جنود مدرعة ودبابة "ميركافا"
بعد حضوره جلسة الحكومة... كيف علّق مكّي؟
تحليق مروحيات أباتشي إسرائيلية... هذا ما يحصل في الطيبة!
EXCLUSIVE
خاص - "التيار" المبادِر دوماً في المفاصل الوطنية!
هل أصبحت الفنادق بعيدة من خطر الاستهداف؟
EXCLUSIVE
خاص - مصادر الثنائي: الوزراء سيقاطعون الجلسة ولكن...
هل يُقاطع وزراء الثنائي ومكّي جلسة الحكومة؟
زامير حذر من انهيار الجيش الإسرائيلي من الداخل!
لا استقالة للثنائي… وتخوف من استراتيجية إسرائيلية جديدة!
"حزب الله": اشتبكنا مع قوّة من جيش العدوّ من مسافة صفر في الخيام واستهدفنا دبابة "ميركافا" في القنطرة 3 مرات وتجمعا للعدو في الناقورة
Bassil lanza una propuesta para proteger al Líbano de tres amenazas: la ocupación israelí, la discordia interna y la injerencia siria
Bassil unveils proposal to protect Lebanon: three firm refusals - Israeli occupation, internal strife, and Syrian interference
شربل مارون زار وزير الصحة: التأكيد على متابعة المطالب السابقة لمستشفى خربة قنافار
"حزب الله": الاتهامات والافتراءات الصادرة عن الداخلية الكويتية ملفقة وعارية من الصحة
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الحكومة تتمسك بقرار السفير الإيراني ومقاطعة من وزراء "الثنائي"... مبادرة مصرية بدعم لبنان وباسيل تابع مبادرة "التيار" بجولة على عون وسلام
وفاة الدكتور جورج نعوم عيسى شقيق السفير كابي عيسى
المستشار الايراني صفري لـ "OTV": سنغلق مضيق هرمز بحال توسيع العملية العسكرية ولا تراجع امام الضغوط
