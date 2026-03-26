استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من رابطة مخاتير المتن برئاسة المختار أمين الخوري، بحضور منسق قضاء المتن المهندس إيلي الخوري، ورئيس الصندوق التعاوني لمختاري لبنان المختار إبراهيم حنّا، وممثل المخاتير في المجلس الوطني للتيار الوطني الحر المختار طوني الخوري.



وخلال اللقاء، عرض المجتمعون دور الرابطة ومهامها في متابعة شؤون المواطنين وتعزيز العمل البلدي، كما جرى التشديد على أهمية التنسيق بين المخاتير والمؤسسات الرسمية لما فيه خدمة الصالح العام.



وتناول البحث أيضاً الأوضاع الراهنة في البلاد، حيث تم التأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المخاتير في حماية السلم الأهلي، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.