الميادين: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، في بيانها الأول اليوم الخميس، استهداف مقرّ وزارة "أمن" الاحتلال (الكرياه) وسط "تل أبيب"، وثكنة "دولفين" التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية شمال "تل أبيب"، بعدد من الصواريخ النوعية.



وأشارت المقاومة إلى أنّ هذه العملية جاءت رداً على "تمادي العدو في استهداف المدنيين وتهجيرهم وعمليات التدمير الوحشي للأبنية والتجمّعات السكنية والبنى التحتية المدنية".



واستمراراً في عملياتها دفاعاً عن لبنان وشعبه، استهدفت المقاومة دبابة "ميركافا" قرب بركة دير سريان بصاروخ مباشر، وحققت إصابة مؤكدة.



وأثناء محاولة قوة من "الجيش" الإسرائيلي التقدم باتجاه بلدة دير سريان، اشتبك معها مجاهدو المقاومة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واستهدفوا دبابة "ميركافا" قرب البركة بصاروخ مباشر وحقّقوا إصابات مؤكّدة.



ولفتت المقاومة إلى أنّ الاشتباكات لا تزال مستمرة حتّى صدور هذا بيانها بشأن هذه العملية عند الساعة 02:20 من فجر اليوم.



كذلك، استهدفت المقاومة دبابة "ميركافا" على طريق الطيبة - القنطرة بصاروخ موجه وحققت إصابة مؤكدة. وفي عملية أخرى، استهدفت المقاومة دبابة "ميركافا" في بلدة القنطرة بصاروخ موجّه مُحققةً إصابة مؤكدة.



واشتبك المجاهدون مع قوّة من "جيش" الاحتلال بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية من مسافة صفر على طريق بلدة القنطرة في محيط المسجد وحقّقوا إصابات مؤكّدة.



ولفتت المقاومة إلى أنّ الاشتباكات لا تزال مستمرة حتّى صدور هذا بيانها بشأن هذه العملية عند الساعة 03:00 فجراً.



وفي عملية جديدة، استهدفت المقاومة دبابة "ميركافا" قرب مِهَنيّة بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقت إصابة مؤكّدة.



وأثناء محاولة مروحية معادية إخلاء الإصابات الناتجة عن الاشتباكات، استهدفت المقاومة المروحية الإسرائيلية بصاروخ دفاع جوي وأجبرتها على التراجع.



المقاومة تحرق الـ"ميركافا"

وفي عملياتها التي بلغت 87 عملية يوم الأربعاء 25 آذار/مارس 2026، دمّرت المقاومة الإسلامية في لبنان 21 دبابة "ميركافا" تابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي، فضلاً عن تدمير عددٍ من الجرافات من نوع "D9".



وبذلك، ارتفع عدد دبابات الـ"ميركافا" التي دمّرتها المقاومة الإسلامية في لبنان في عملياتها المتواصلة إلى 55.