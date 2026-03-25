يصل إلى بيروت غدا الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في زيارة تحمل في طيّاتها أكثر من مجرّد محطة دبلوماسية عابرة. فالزيارة، وإن كانت قصيرة زمنياً، تبدو كثيفة دلالياً، في ظلّ مرحلة دقيقة يمرّ بها لبنان على المستويات السياسية والإنسانية.

من المنتظر أن يعقد الوزير المصري سلسلة لقاءات مع الرؤساء الثلاثة، في مسعى لقراءة المشهد اللبناني عن كثب، والاستماع إلى المقاربة الرسمية للأزمة وتداعياتها.

وبحسب المعطيات، لا تأتي الزيارة خالية الوفاض، بل تحمل معها تصوّرات وأفكاراً حول سبل الخروج من المأزق الراهن، أو على الأقل احتواء تداعياته. غير أنّ هذه الطروحات تبقى مرتبطة إلى حدّ بعيد بمدى تقاطعها مع الرؤية اللبنانية، من جهة، ومع السياق الإقليمي الأوسع، من جهة أخرى.، توتقول مصادر سياسية ان أي مبادرة خارجية، مهما بلغت أهميتها، تبقى بحاجة إلى انسجام مع المعادلات، ما يجعل من زيارة عبد العاطي اختباراً جديداً لحدود الدور العربي وإمكاناته في التأثير على مسار الأزمة اللبنانية.وفي موازاة ذلك، تشير المعلومات الى ان مصر على تواصل مستمر مع ايران والولايات المتحدة وأعلن عبد العاطي أن مصر تؤيد فتح باب التفاوض مع إيران، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه المباحثات إلى نتائج ملموسة تسهم في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.