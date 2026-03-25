"صاروخٌ إيراني هدفه خارج لبنان"... الجيش يكشف تفاصيل سقوط الشظايا أمس!
25 March 2026
11 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٤، عقب سقوط أجزاء من صاروخ على نطاق جغرافي واسع، أجرت وحدات مختصة من الجيش عملية مسح ميداني فوري، وجمْع للأجزاء وتحليلها، وتَبَيّن بالنتيجة أنّ الصاروخ باليستي موجَّه من نوع "قدر-110"، إيراني الصنع، يبلغ طوله نحو ١٦ م ومداه نحو ألفَي كلم، ويحتوي على عدة صواريخ صغيرة الحجم. وقد انفجر على علو مرتفع، ما يرجِّح أنّ هدفه خارج الأراضي اللبنانية، أمّا سبب انفجاره، فهو خلل تقني أو صاروخ اعتراضي.
في هذا السياق، تشير قيادة الجيش أنه لا توجد أي منصات صواريخ اعتراضية داخل الأراضي اللبنانية.
يواصل الجيش التحقيق لكشف ملابسات الحادثة.
Just in
15 :03
جنودٌ إسرائيليّون يتحصّنون في كنيسة دبل! تتمة
14 :59
غارة إسرائيلية على بلدة البيسارية
14 :55
صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: سلاح الجو سيكثف غاراته خلال الساعات المقبلة على إيران بنفس وتيرة بداية الحرب
14 :50
خاص - مخرج قيد الطبخ: هل يدفع وزير الخارجية الثمن؟ تتمة
14 :48
غارة تحذيرية على الضاحية الجنوبية لبيروت
14 :44
مجلس حقوق الإنسان: على إيران وقف هجماتها وتهديدها للدول المجاورة بشكل فوري وغير مشروط
